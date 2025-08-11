Los de Abajo: Fiesta de ska en el Teatro Metropólitan

La banda de ska, originaria de la Ciudad de México, Los de Abajo, celebra en el Teatro Metropólitan uno de sus proyectos más emblemáticos, Latin SKA Force, a 23 años de su lanzamiento, reconocido por sus múltiples colaboraciones.

Para este show, con toques teatrales, Yocupitzio Arellano, baterista y productor de la agrupación, explicó parte de la celebración, “hicimos algunos intentos en el pasado de presentarlo, pero no había las condiciones necesarias, porque este disco tiene muchos invitados, por lo tanto, reunirlos era prácticamente imposible. Fue uno de los primeros discos featuring en la historia del rock y recibió críticas en su momento, pero llegó la hora de presentarlo con la calidad adecuada”.

Tania Melo, vocalista de la agrupación, comentó que están emocionados por este concierto y que estará lleno de sorpresas. “Es una fecha que se planteó con corazón, tenemos invitados que participaron en el disco y otros. Sabemos que al público le va a encantar ver esa fusión de ska con rock”.

“Contaremos con la presencia de Abulón (Víctimas del Dr. Cerebro), Piro Pendás (Ritmo Peligroso), Poncho Figueroa y Patricio Iglesias (Santa Sabina), Luis Álvarez y Levith Vega (El Haragán), Regina Orozco, Chingadazo de Kung Fu y, además, el luchador Diamante Azul”, declaró Tania Melo.

Además, participarán Liber Terán, El Mastuerzo, Tiaré Scanda, Los Estrambóticos, La Lupita y Chino Velázquez de Los Rastrillos, entre otros.

Javier Apache Zúñiga, percusionista, recordó los inicios de la banda cuando la industria musical no los aceptaba. “Al principio no tuvimos disquera porque en México siempre nos cerraron las puertas, nos decían que no sabían si éramos un grupo de salsa o rock. Latin SKA Force se hizo de manera independiente. A partir de ahí empezamos a hacer otros discos”.

El músico recordó los momentos de censura que vivieron. “Nuestra música fue una forma de protesta. Hemos vivido muchas situaciones delicadas, tuvimos broncas con la Guardia Presidencial hace algunos sexenios porque nos expresamos en un mitin poniendo nuestra música. Nos corretearon”.

“Apache” mencionó por cuánto tiempo más continuará el legado de protesta de la banda. “Lo vamos a seguir haciendo por el tiempo que nos dé la vida porque es nuestra misión y estamos muy felices de poder expresar este tipo de mensajes. Los de Abajo seguimos en la lucha”.

La vocalista, Tania Melo, comentó cómo ve la escena del ska actualmente. “Estoy muy orgullosa de ella y de mis colegas que la fortalecieron, porque merecemos que la gente pague un boleto en conciertos, así como paga por ver reggaetón, pop, u otro género. Que el público conozca a estas bandas que llevan años en resistencia”.

“Es un concierto que no se va a repetir. Difícilmente estos invitados van a estar juntos otra vez en un mismo escenario”. - Yocupitzio Arellano.

“Somos los mismos seres humanos cuando estamos en la cima o tocando fondo, pero no perdemos el piso y por eso seguimos siendo Los de Abajo”. - Javier “Apache” Zúñiga

- La banda se fundó en 1992.

- En el concierto se venderá en exclusiva el vinil de Latin SKA Force.

- Recientemente lanzaron “El Insecto” con La Lupita.

- Liber Terán fue uno de los miembros fundadores de la agrupación.

- En 2022 ganaron el World Music Award otorgado por BBC Radio 3.

PAL