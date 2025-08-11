La policía respalda a Nicolás Maduro

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresó ayer su lealtad al presidente Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista.

"Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución", manifestó el comandante general de la institución, Rubén Santiago, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El jefe policial calificó de "infame e inescrupulosa" la medida anunciada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, quien comunicó la recompensa y acusó a Maduro de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como el cártel Sinaloa y el de los Soles para introducir drogas letales y violencia" a Estados Unidos.

En los últimos días, varias instituciones, funcionarios y cuerpos militares venezolanos –además de Cuba, Bolivia, Irán y Nicaragua– se han pronunciado en favor del presidente Maduro y han rechazado la acusación de la fiscal general de Estados Unidos.

