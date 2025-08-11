La información que surja de los foros y debates sobre la reforma electoral será pública, aseguró Rosa Icela Rodríguez

En el marco de la instalación oficial de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevada a cabo durante la conferencia Mañanera del Pueblo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que la ciudadanía tendrá acceso total a toda la información que surja a raíz de los foros y debates de la iniciativa.

“Sí, total acceso a todos los foros que habrá en la Secretaría; por una parte, pero de acuerdo con lo que dice la propia convocatoria y la Comisión, pues van a ser en todo el país, no solamente van a ser en la Secretaría…, dijo Rosa Icela Rodríguez.”

Tras la presentación del plan general de la Comisión para la Reforma Electoral por parte de su titular, Pablo Gómez, la secretaria de Gobernación hizo énfasis en las palabras del comisionado al remarcar que toda la información será de carácter totalmente público y estará disponible a través del portal oficial de Internet del organismo para su consulta.

