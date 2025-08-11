La FDA aprueba nueva medicina oftálmica

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó las gotas oftálmicas Vizz, un tratamiento innovador desarrollado por la farmacéutica LENZ Therapeutics para corregir la visión de cerca en adultos mayores de 40 años, sin necesidad de usar gafas.

De acuerdo con el National Eye Institute, este padecimiento se llama presbicia, y es un problema de enfoque visual que afecta principalmente a las personas mayores, dificultándoles ver con claridad los objetos cercanos.

Esta condición se produce cuando el lente natural del ojo encargado de enfocar la luz, pierde su capacidad de enfoque y ya no dirige la luz de forma precisa hacia la retina.

Frente a este panorama, Vizz se presenta como una solución cómoda, no invasiva y de uso diario. Su fórmula, basada en aceclidina al 1.44 por ciento, actúa en apenas 30 minutos y ofrece hasta 10 horas de mejora visual, al contraer selectivamente la pupila para aumentar la profundidad de enfoque sin alterar la visión de lejos.

Eef Schimmelpennink, presidente y director ejecutivo de LENZ Therapeutics, aseguró que "este importante hito es el resultado del gran compromiso y la colaboración del equipo de la firma y nuestros socios, la dedicación de nuestros investigadores clínicos y las contribuciones de cientos de participantes en nuestros ensayos clínicos".

Según la empresa, el lanzamiento comercial está previsto para finales de 2025, con distribución inicial en octubre para Estados Unidos, hasta el momento se desconoce si llegará a México.

De acuerdo con LENZ Therapeutics, esta es la primera y única formulación aprobada por la FDA de este tipo, lo que podría marcar un antes y un después en el tratamiento de la presbicia.

Por Shamady Omaña

iliana.molina@elheraldodemexico.com

EEZ