La administración de Delfina Gómez apoya a madres trabajadoras

La administración de Delfina Gómez Álvarez destacó la construcción de 10 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), en los municipios que forman parte del “Plan Integral del Oriente del Estado de México”, para los que se cuenta con una inversión de mil 752 millones de pesos.

Los CECI forman parte de las 28 obras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará, con una inversión total de 12 mil 438 millones de pesos, en las 10 demarcaciones de la zona contempladas en dicha estrategia.

Al respecto, la mandataria mexiquense aseguró que las jefas de familia del oriente del estado tendrán el respaldo de los gobiernos estatal y federal, por lo que se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil en cada uno de los 10 municipios de la región.

“Las jefas de familia de la Zona Oriente tendrán siempre nuestro apoyo y el de la presidenta @Claudiashein, quien en la #MañaneraDelPueblo reafirmó que se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en cada uno de los 10 municipios que forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México”, aseveró.

Con anterioridad, la administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en el compromiso de apoyar al gobierno estatal y a los municipios del oriente.

Reveló que los CECI tendrán personal capacitado en el cuidado integral infantil para contribuir a la igualdad social y a mejorar las condiciones laborales de las madres trabajadoras.

De acuerdo con el proyecto, los sitios serán operados por el IMSS, que destinará personal especialista en el cuidado infantil y brindará espacios seguros para el desarrollo de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los tres años.

Los municipios que contarán con una estancia infantil en una primera etapa son: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Valle de Chalco.

Para su construcción se han destinado mil 752 millones de pesos; pero también se tienen otros proyectos, como son ocho salas de hemodiálisis en los ayuntamientos de Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

