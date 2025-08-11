Hay más ataques en redes con la AI

En 24 minutos es posible que un ciberataque vulnere una red, robe credenciales e inicie la filtración de información sin que el usuario lo perciba, así lo comprobó Palo Alto Networks, al ejecutar una prueba interna que simuló un ataque real.

Según Bert Milan, vicepresidente regional para América Latina de la compañía, los sectores financiero, retail, logístico y gubernamental están entre los más endebles para el delito digital. Casos recientes en América Latina, como los ciberataques al sistema bancario en Chile o a entidades gubernamentales en Costa Rica, así lo demuestran.

“Con la IA, los ataques se vuelven más precisos y masivos. Por eso, la clave está en la rapidez: detectar y neutralizar la amenaza antes de que cause un daño significativo”, advirtió.

Por Shamady Omaña

