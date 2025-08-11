Grupo Modelo prevé un impulso a las ventas en las Mypimes

OAXACA. Con más de 300 mil puntos de venta de cerveza en el país, de los cuales 12 mil se ubican en esta entidad federativa, Grupo Modelo aseguró que la venta de la bebida en las Micro pequeñas y mediana empresa (Mipymes) significa un aumento en el ticket de venta promedio de 40 por ciento.

En el marco de los preparativos del centenario de la firma en octubre, Daniel Cocenzo, CEO; Felipe Aragao, VP Go To Marker y Raúl Escalante, VP legal y de asuntos corporativos de Grupo Modelo, expusieron que “quien vende cerveza gana más dinero y extiende la vida su negocio”.

Según el estudio, apunto Escalante “los negocios que venden cerveza contra los que no, pueden llegar a vivir 20 por ciento más que su competencia, pues la cerveza puede ser una fuente de ingreso muy importante para las Mipymes”.

Felipe Aragao destacó que la empresa de capital mexicano y que desde 2013 forma parte del mayor grupo cervecero a nivel mundial AB InBev, tiene como meta “seguir creciendo a la par de pequeños negocios”.

Para ello, la gran apuesta para fortalecer esas tienditas es la digitalización a través de la plataforma BEES, que utiliza Inteligencia Artificial (IA) para que con el análisis de datos, pueda sugerir a los puntos de venta que productos tienen más demanda y cuál le deja más recursos.

“Tenemos 300 mil puntos de venta en todo el país, pero queremos crecer aún más con esta plataforma, vamos a ayudar a más Mipymes para que tengan nuevos clientes”, dijo.

Otro programa es el de otorgamiento de crédito revolvente que va dese dos mil a 10 mil pesos, en un inicio, pero puede llegar a mucho más, con alto nivel de pago gracias a la ÍA que analiza que este financiamiento no se convierta en cifras que lo puedan endeudar.

Por Yazmín Zaragoza

yazmin.zaragoza@elheraldodemexico.com

Enviada

EEZ