Evelyn Salgado gestiona con SICT más proyectos carreteros para Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, para dar seguimiento a los proyectos de infraestructura carretera y fortalecer la gestión de obras de conectividad y desarrollo para el estado de Guerrero.

Como parte de la agenda de trabajo por la Ciudad de México, la mandataria guerrerense estuvo acompañada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, y por Martín Vega González, titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).

Evelyn Salgado dijo que próximamente se darán a conocer los detalles de estos proyectos estratégicos, impulsados en coordinación con el Gobierno de México, los cuales beneficiarán a todas las regiones del estado, con el objetivo de transformar la calidad de vida de la población, impulsar el bienestar social, fomentar el crecimiento económico y generar mayores oportunidades para las y los guerrerenses.

