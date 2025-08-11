Evelyn Parra atiende a personas afectadas por lluvias

Luego de la fuerte lluvia registrada la tarde-noche de este domingo y que azotó la Ciudad de México y gran parte del área metropolitana, la qlcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, atendió a las familias afectadas y, en coordinación con cuerpos de emergencia, levantó un censo de inmuebles a los que ingresó el agua por las inundaciones en algunos puntos de la demarcación.

Durante su recorrido, la mandataria visitó diversas colonias en las que coordinó acciones de limpia, desazolve, lavado y sanitización de cisternas. De igual forma, supervisó los trabajos de Protección Civil, de Participación Ciudadana, a los cuales la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se sumó para garantizar la seguridad de las zonas afectadas así como de vecinos que tuvieron que salir de sus domicilios.

Hasta el momento, personal de emergencias y operativo de obras, servicios urbanos y participación ciudadana, continúan con labores de limpieza y remoción de desechos como basura y cascajo que se acumularon en las diversas rejillas pluviales por la intensa lluvia que, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el 10 de agosto “se convirtió en el día más lluvioso de la temporada 2025 con valores que alcanzaron hasta los 84 milímetros de precipitación en 20 minutos”, lo que generó encharcamientos e inundaciones importantes en distintos puntos, por lo que la Alcaldesa añadió que, si bien las precipitaciones fueron extraordinarias, el problema se agrava debido a la basura que se sigue arrojando en la vía pública, lo que obstruye las coladeras y el flujo de agua, provocando afectaciones más severas.

La edil reiteró que su gobierno mantendrá un trabajo permanente para que ninguna familia de Venustiano Carranza enfrente sola las consecuencias. Foto: Venustiano Carranza

Se intensifican labores de limpieza

Por ello, Evelyn Parra instruyó a su equipo a intensificar las labores de limpieza mismas que se realizan desde los primeros minutos de hoy lunes, con el fin de continuar brindando apoyo a las familias afectadas, a quienes les brindan agua potable y entrega de despensas así como otros insumos necesarios para su recuperación, como en las colonias Revolución y Azteca por mencionar algunas, luego del desbordamiento del Parque Lineal del Gran Canal, lo que ocasionó que ingresara a los domicilios agua contaminada.

La edil reiteró que su gobierno mantendrá un trabajo permanente para que ninguna familia de Venustiano Carranza enfrente sola las consecuencias de estos fenómenos climatológicos, además dijo que continuarán las labores de limpieza profunda en calles, casas y cisternas, desazolve con camiones hidroneumáticos así como apoyo de los cuerpos de segridad, de Protección Civil y la prevención, atención y acompañamiento directa a las vecinas y vecinos de la demarcación.

dhfm