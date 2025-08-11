En La Magdalena Contreras disminuye la incidencia delictiva durante el último cuatrimestre

El alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, informó que, de acuerdo con los resultados de la más reciente reunión con la Jefa de Gobierno en materia de seguridad pública, la demarcación registró una disminución del 23% en la incidencia delictiva total en el sector San Jerónimo, en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior.

Destacó que el robo de vehículo sin violencia presentó una reducción del 60%, mientras que el robo de vehículo con violencia disminuyó 52% respecto al mismo periodo de 2024.

Mercado subrayó que se mantendrán y reforzarán las acciones de prevención y combate al delito para garantizar la seguridad de las y los habitantes de la alcaldía. Añadió que estos resultados han sido posibles gracias al modelo de coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía en Magdalena Contreras.

Vamos por buen camino y la tendencia favorece a la comunidad contrarense. En materia de seguridad, seguimos trabajando para que ningún delito suceda en nuestra querida alcaldía”, concluyó.

