Detonará programa Líderes en Movimiento talento de universitarios de UANL

Dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) participarán en el programa académico Líderes en Movimiento, organizado por el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) e implementado por El Colegio de México (COLMEX).

Los estudiantes Valeria Garza Montemayor, de la Facultad de Economía, y Cristian Cortés Armijo, de la Facultad de Medicina, formarán parte del programa que busca identificar a jóvenes mexicanos con talento, potencial de liderazgo y un fuerte compromiso social para mejorar su entorno.

En la presente edición, el programa seleccionó a 60 estudiantes de 4 mil 500 sustentantes de toda la República Mexicana. Los estudiantes podrán impulsar su talento para convertirse en líderes capaces de generar un impacto en el mundo.

Valeria Garza Montemayor tiene 22 años y es estudiante del noveno semestre, de la licenciatura en Economía en la UANL. Créditos: Cortesía.

Selecionados accederán a conferencias, talleres, cursos en línea y mentorías personalizadas de manera gratuita

Los seleccionados accederán de manera gratuita a conferencias, talleres, cursos en línea, mentorías personalizadas, espacios para crear soluciones a problemáticas sociales y un viaje académico nacional al COLMEX y uno internacional a una universidad extranjera de alto nivel.

Valeria Garza Montemayor mencionó que espera poder ayudar a su comunidad con la creación de soluciones a problemáticas sociales con las habilidades que adquirirá durante el programa. Agregó que el curso será un espacio donde podrá compartir sus conocimientos con perfiles similares.

“Tengo un deseo de ayudar a mi comunidad y generar diversas propuestas de liderazgo y siento que este curso me ayudará mucho en mi formación académica, permitiendo reforzar habilidades de investigación para buscar soluciones a problemáticas sociales reales.

“A veces nos quedamos mucho con lo académico y en lo que dicen los libros, pero este programa me va a permitir relacionar lo que aprendo en la escuela y cómo aplicarlo en un problema real o en una compañía y siento que es como una combinación perfecta de la teoría con la práctica”, señaló la estudiante seleccionada.

Cristian Cortés Armijo tiene 18 años, es estudiante del quinto semestre, de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero en la UANL. Créditos: Cortesía.

Una formación integral

A lo largo de cinco años, más de 500 estudiantes de diversas áreas del conocimiento han participado de manera gratuita en el programa Líderes en Movimiento. Las jornadas académicas se llevarán a cabo durante un breve viaje a la Ciudad de México en las instalaciones del Consejo Mexicano de Negocios.

El programa incluye mentorías con líderes del sector privado y conferencias con expertos en la academia y el sector privado de múltiples áreas del conocimiento. El curso tiene una duración de seis meses y ofrece módulos en línea de escritura académica, inglés, desarrollo socioemocional y finanzas personales.

Cristian Cortés Armijo señaló que el programa es un espacio adecuado para contrastar ideas ajenas a su realidad, además de incentivar la convivencia con estudiantes de otros estados y estratos socioeconómicos, pero con perfiles similares.

“El programa convoca a diversos estudiantes a nivel nacional y eso nos ayuda a tener una capacidad de crecimiento impresionante porque nos permite conectar con empresarios, mentores y estudiantes que también están preocupados por desarrollar soluciones a los problemas de su comunidad.

“Creo que Líderes en Movimiento es una oportunidad que me permitirá acercarme a lo que quiero ser, no solamente ser un profesionista, sino también obtener valores que pueda compartir con la sociedad de una manera más real, que involucren tanto aspectos técnicos como desarrollo”, aventuró.