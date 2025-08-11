Detienen a 4 integrantes de FEA en Sinaloa, organización vinculada al “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”

Como parte del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa y con el objetivo de detener a generadores de violencia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a cuatro personas, entre ellas a uno de los principales líderes operativos de un grupo delincuencial con presencia en el estado.

En seguimiento a diversas líneas de investigación, los agentes de seguridad obtuvieron información sobre la zona de movilidad de dos integrantes de un grupo delictivo, por lo que se trasladaron a la colonia Loma Dorada, en Los Mochis, para localizarlos.

Fue así que, mediante el uso de herramientas tecnológicas y recorridos de seguridad, ubicaron dos vehículos de alta gama, en los cuales viajaban hombres armados y para evitar un riesgo para la población les marcaron el alto, sin embargo, los conductores aceleraron su marcha y se inició una breve persecución que culminó en la carretera Culiacán – Los Mochis, a la altura del kilómetro 201.

Los efectivos les indicaron que descendieran de las unidades para realizarles una revisión de seguridad, donde les hallaron cuatro armas largas, un paquete confeccionado en cinta canela con cocaína, cartuchos y cargadores, además, uno de los vehículos contaba con reporte de robo. Cabe señalar que entre los detenidos se identificó a Jesús Miguel “N” o Rosendo “N”, uno de los principales líderes operativos de un grupo generador de violencia.

Por lo anterior, a los cuatro hombres, Jesús Miguel “N” de 38 años, alias “Chendo” y/o “El 16”, Jayson Ariel "T" de 28 años, alias “Flaco Avendaño”, José Antonio "G" de 48 años y José "V" de 40 años, se les informó el motivo de su detención, se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Resultado de labores de investigación se tuvo conocimiento que los cuatro detenidos son integrantes del grupo delictivo “Fuerzas Especiales Avendaño” (FEA), vinculados al “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”, organización criminal generadora de violencia que opera en la región, relacionada con la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero y homicidios de integrantes de grupos rivales.

Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a generadores de violencia.