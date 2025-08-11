Cuidados, el tema central: Secretaría de las Mujeres

Para la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM) llega a México en un contexto muy simbólico, “es la primera vez que esta Conferencia la recibe una mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, sentenció en entrevista exclusiva con El Heraldo de México.

“Hace 50 años en México se dio la primera Conferencia Mundial de la Mujer, justamente en el Centro Cultural de Tlatelolco, que ahora será sede de esta Conferencia Regional. Este año se cumplen, también, 30 años de la Declaración de Beijing, que son todos estos esfuerzos internacionales en los que se han encontrado mujeres en el gobierno, mujeres de sociedad civil, en el parlamento, para delinear un futuro de mayor igualdad, de mayor acceso a los derechos para las mujeres, de combatir y lograr una vida libre de violencias”, señaló la titular de la nueva dependencia con la que la Presidenta Sheinbaum reforzó su compromiso con la igualdad sustantiva.

(Créditos: Alfredo Pelcastre)

En este sentido, de acuerdo con la secretaria de gobierno “en esta edición el gran tema que nos convoca es el tema de cuidados”, el cual ha tenido gran relevancia en la agenda de género mexicana en los últimos años. Según datos del INEGI, 70 por ciento de las mexicanas brindan trabajo de cuidados no remunerados, destinando un promedio de 37.9 horas a la semana a esta labor.

“… es una labor no solo invisible, sino que mayoritariamente es una labor no pagada y que fundamentalmente la realizan mujeres. Esto (las) coloca en desigualdad no solo por la falta de distribución de tareas de los cuidados, sino que muchas veces una mujer, por dedicarse al cuidado, deja de desarrollarse personalmente, profesionalmente y laboralmente”, sentenció Hernández Mora.

En este contexto, en enero de este año, la Secretaría de las Mujeres instaló la mesa interinstitucional Hacia una sociedad de cuidados en México, proyecto creado en colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la cual tiene como finalidad implementar el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

“Esta mesa de trabajo que estamos muy entusiastas de darle continuidad en todo el gobierno de México, nos está permitiendo ubicar de entrada en donde estamos en materia de cuidados, y a raíz de eso tener un diagnóstico de cómo fortalecer esta labor de cuidados y de dónde hace falta presupuesto o acciones concretas para algunos sectores que necesitan cuidado o para las propias personas cuidadoras”, señaló Citlalli Hernández.

(Créditos: Alfredo Pelcastre)

De esta forma, de acuerdo con la entrevistada, la llegada de esta 16ª Conferencia Regional al país es muy significativa, ya que “México y la presidenta Claudia Sheinbaum son un referentes en la región, en materia de igualdad, en materia de avances, en materia de derechos hacia las mujeres”.

“Para México es de relevancia por lo que representa el liderazgo de la presidenta, porque alimenta la discusión y el aprendizaje de cómo construir una sociedad de cuidados, y también mando un mensaje a la región y al mundo de que aquí en México estamos a favor de los derechos de las mujeres, avanzamos hacia una sociedad mejor, distinta, igualitaria y justa”, enfatizó Hernández Mora.

EL PANORAMA DE CUIDADOS

*32 MILLONES DE PERSONAS DE 8 AÑOS Y MÁS, BRINDAN TRABAJO DE CUIDADOS (ENASIC, 2022).

*75% DE ESTA POBLACIÓN ES FEMENINA.

*LA CARGA DE TRABAJO ALCANZA SU PUNTO MÁXIMO EN EDADES REPRODUCTIVAS.

*350 MIL NIÑAS Y NIÑOS DE 8 A 14 AÑOS PARTICIPAN EN ESTAS TAREAS.

* ELLAS ASUMEN EL PAPEL DE CUIDADORAS PRINCIPALES CON MAYOR FRECUENCIA.



PAL