Coreografía desde México para la Limón Dance Company

Desde su creación, en 1946, la Limón Dance Company se consolidó como un espacio donde tradición y modernidad se entrelazan en un diálogo perpetuo. Fundada en Nueva York por el coreógrafo mexicano José Limón (1908-1972), cuya obra trasciende generaciones, la compañía establece un puente entre la raíz y el mundo, entre el cuerpo y la historia.

Por décadas, la identidad latinoamericana de la agrupación permaneció relegada a un detalle anecdótico, narrado desde una mirada predominantemente estadounidense. Hoy, esa esencia renace con fuerza junto con una nueva generación de creadores mexicanos que están retomando y reescribiendo ese legado, ”no como un vestigio, sino desde la vitalidad del cuerpo, que habla, resiste y se expresa con plenitud”.

Diego Vega Solorza (Sinaloa, 1990) es el segundo coreógrafo mexicano invitado a crear una obra para la compañía, luego de Raúl Tamez, autor de Madre migrante (2023). El creador encara la renovación con un gesto que recupera la herencia sin dejar de transformarla: su pieza Jamelgos no rinde homenaje en sentido estricto sino que “se aleja de los códigos tradicionales para articular una poética crítica, cargada de preguntas urgentes sobre identidad, cuerpo, masculinidad y disidencia. Limón es una figura de culto.

Hay algo simbólicamente potente en estar en diálogo con una figura como la de él, y más siendo también de Sinaloa”, dice.

La obra está inspirada en la figura de los caballos desnutridos y relegados, no recupera “lo mexicano” como estética ni folclor, sino como pensamiento coreográfico que cuestiona, desde el lenguaje escénico, qué significa crear desde lo mexicano dentro de una institución estadounidense, y cómo se representan, o se tensionan, hoy las nociones de identidad en la danza contemporánea.

“Lo débil como insistencia, no como carencia. De ahí surge el título, como esa figura del cuerpo que no ha sido tocado por la gracia cristiana, por ese ideal hegemónico. Me interesa pensar la vulnerabilidad como posibilidad de transformación. La pieza está pensada como un manifiesto”.

Créditos: Carolina Erives y García Jáuregui

El montaje de Jamelgos se desarrollará entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre, y su estreno mundial tendrá lugar del 14 al 19 de octubre en el Joyce Theater de Nueva York, como parte del inició de la conmemoración por el 80 aniversario de la Limón Dance Company.

“La noche abre con un remontaje de Chaconne (1942), su emblemático solo; continúa con una reconstrucción de The Emperor Jones (1956), ambas obras de José Limón, y concluye con el estreno mundial de Jamelgos. Así, historia e innovación conviven en un mismo programa”, cuenta.

Y agrega: “Considero que la presencia mexicana no se presenta como una excepción ni un guiño multicultural, sino como una oportunidad para repensar las instituciones de la danza. ¿Son estas colaboraciones meras inclusiones simbólicas o auténticos gestos de transformación estructural? Jamelgos deja la pregunta abierta, encarnándola en el movimiento”.

Asimismo comparte que su obra está atravesada por una biografía marcada por la migración, la dislocación y la vulnerabilidad: “Vengo de una familia migrante; mi madre vive en Los Ángeles como migrante, trabaja en un restaurante de comida china. Mientras yo escribo una pieza para una compañía en Nueva York. Es fuerte pensar en eso... pero quiero que todo eso esté presente en lo que hago.”

La obra de Diego Vega Solorza se ha articulado en torno a diversos ejes: el misticismo, lo ritual, el modernismo, la marginalidad corporal y la arquitectura, esta última, que cobró especial relevancia a partir de 2018, cuando realizó una intervención coreográfica en homenaje a Luis Barragán.

“Desde entonces, una línea muy fuerte en mi trabajo es la arquitectura y ahora, más recientemente, el concepto de paisaje escénico: cómo se esculpe, cómo se diseña un paisaje en escena, cómo se perciben las capas, la textura, la luz, la forma... Como si estuviera pintando con cuerpos”, dice.

Este 2025, Diego Vega Solorza celebra una década de carrera, ciclo que cierra con su participación en el aniversario de la Limón Dance Company, y que continúa con nuevos proyectos como su próxima intervención en la Sala de Bellas Artes, en homenaje al arquitecto Juan O’Gorman.

Por Azaneth Cruz

EEZ