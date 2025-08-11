Cerca de la Guerra

Europa se encontraba sobre un barril de pólvora; sin embargo, el presidente de la FIFA, Jules Rimet, tomó la decisión de llevar la Copa del Mundo a Francia, como una premonición de que no se podría volver a jugar futbol en mucho tiempo.

La Alemania Nazi se encontraba en plena expansión territorial y esto afectó directamente al certamen. Originalmente iban a participar 16 selecciones, pero sólo pudieron competir 15, debido a que Austria fue anexada por los alemanes, en marzo de ese mismo año.

Los austriacos habían conseguido su clasificación al Mundial e, incluso, fueron sorteados para el encuentro de la primera ronda, aunque finalmente no pudieron disputarlo, por lo que Suecia avanzó directamente a los cuartos de final.

Debido a la situación en la que se encontraban, nueve seleccionados de Austria se vieron forzados a jugar con la escuadra germana, como Raftl, Skoumal, Stroh, Nemer y Hahnemann, aunque también hubo algunos que se negaron a participar: Sindelar y Nausch.

Pese a la tiranía Nazi, no obtuvieron el resultado esperado y fueron eliminados en los octavos de final por Suiza. En primera instancia, igualaron a un tanto, por lo que se tuvo que disputar un juego de desempate, en el que los suizos fueron superiores y golearon por 4-2.

Aunque la escuadra del Tercer Reich fue eliminada, quedaba la del Duce Benito Mussolini. Italia se presentó como el campeón defensor, e hizo valer su condición de favorito, aunque también tuvo ayuda con un polémico arbitraje ante Brasil, en la semifinal.

La Azzurra se midió con Hungría en la final. Los húngaros contaron con el mayor apoyo, debido a que los aficionados franceses rechazaban a Mussolini y el fascismo, pero los italianos terminaron por quedarse con la victoria, por lo que se convirtieron en los primeros bicampeones del Mundial.

Campeón de Goleo

Leonidas da Silva

Participó en los Mundiales de 1934 y 1938, pero fue en el segundo donde brilló al finalizar como el máximo goleador, con siete tantos. Era conocido como la Perla Negra o el Diamante Negro y es considerado el primer gran ídolo del futbol brasileño.

Curiosidades

En el duelo de los cuartos de final entre Italia y Francia, los azzurri realizaron el saludo nazi a la tribuna, lo que provocó un abucheo ensordecedor por parte de la afición, la mayoría francesa.

El portero húngaro Antal Szabo señaló, sarcásticamente, años después de la final, que gracias a él se salvaron vidas: “Con los cuatro goles que me hicieron le salvé la vida a 11 personas”.

México en el Mundial

Por segunda Copa consecutiva, la Selección Mexicana no participó en el máximo torneo del futbol. Cuatro años antes, el Tricolor no consiguió su boleto a Italia, sin embargo, para la tercera edición del Mundial decidió boicotear el certamen.

Jules Rimet, dirigente de la FIFA, decidió que el torneo se realizara en tierras galas y no en Argentina, como estaba pactado anteriormente.

Debido a esto México se unió al boicot que organizaron Argentina, EU, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Uruguay y Guayana Holandesa.

