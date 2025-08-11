Aumentan viajeros vía aérea: SECTUR

El primer semestre de 2025 se registró la llegada de 11 millones 22 mil 128 turistas extranjeros vía aérea a México, según su país de residencia; lo que representó un aumento de 1.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

La dependencia federal afirmó que “con la puesta en marcha de nuevos los vuelos internacionales, estamos seguros de que la llegada de los turistas extranjeros continuará en aumento”.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, EU, Canadá y Reino Unido fueron los tres principales países de residencia de los que provenían los turistas extranjeros.

Entre enero y junio de este año, llegaron por la vía aérea a México siete millones 361 mil 294 turistas residentes en EU, que representó 2.4 por ciento más que en 2024 y 28.7 por ciento más frente a 2019.

En ese mismo lapso, los arribos de turistas residentes en Canadá registraron un millón 683 mil 89 turistas, es decir, un incremento de 11.8 por ciento en comparación con el año previo y 16.3 por ciento más que en 2019.

De igual manera, en el primer semestre de 2025, arribaron al país 205 mil 877 turistas, vía aérea, residentes de Reino Unido, lo que reflejó un incremento de 0.6 por ciento frente al mismo lapso del año pasado.

Entre estos tres países de procedencia de los visitantes extranjeros, sumaron nueve millones 250 mil 260 turistas en los primeros seis meses del año.

El resto de los turistas extranjeros que llegaron al país por la vía aérea, representaron un millón 771 mil 868, quienes fueron procedentes de 237 países más.

La Sectur señaló que este avance se debió, en parte, a que en 2025 se sumaron nuevas rutas y frecuencias desde mercados clave.

Por Francisco Domínguez

francisco.dominguez@elheraldodemexico.com

EEZ