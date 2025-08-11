Aseguran en la Garita de Tijuana, Baja California, 1.9 toneladas de metanfetamina y cocaína

Como parte de los trabajos para evitar el trasiego de drogas en el país, elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un cargamento de narcóticos en Baja California y detuvieron a una persona.

Durante labores de revisión a un tractocamión en la Garita Otay de Tijuana, mediante el uso de Rayos X, los agentes de seguridad detectaron densidades que no coincidían con un pedimento que consistía en cuadros decorativos, por lo que se realizó una inspección física a la carga.

Durante la revisión, se localizó un doble fondo con cajas de cartón que contenían 122 paquetes con aproximadamente 1,174 kilos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína, por lo cual, se detuvo al conductor de 54 años y se aseguró la droga junto con el tractocamión.

Al detenido le leyeron sus derechos y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Con este aseguramiento se evitó que miles de dosis de droga llegaran a las calles, lo que representa una afectación económica para la delincuencia organizada de 477 millones de pesos.



Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir el tráfico y distribución de drogas que afectan a la población.