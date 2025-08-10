"Las y los deportistas lo valen todo", afirma el gobernador Rocha Moya

Al encabezar la rifa de premios a los participantes de la Rodada y Carrera por la Paz y contra las Adicciones Altata Rush 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya, agradeció a los jóvenes participantes señalando que estas activaciones son una contribución de los deportistas a la paz y seguridad, además a los cuerpos de seguridad y auxilio.



"Esta activación de ciclismo, patinaje y corredores es una activación dedicada a la paz. Queremos paz, queremos seguridad. Ustedes están contribuyendo a eso, ellas y ellos lo valen todo", afirmó el gobernador Rocha al entregar más de 40 bicicletas y donaciones económicas.

Foto: Especial

Asimismo, reafirmó su compromiso con el deporte ya que estas activaciones se realizarán el primer domingo de cada mes, recorriendo diferentes rutas en el estado.



Cabe señalar que el Sistema DIF Estatal y su presidenta Eneyda Rocha, quien participó activamente en la rodada, también hizo entrega de enseres domésticos, alimentos, láminas y abanicos a los habitantes de Altata.