IECM distribuye Lista Nominal para jornada de opinión de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) distribuyó a sus 33 Direcciones Distritales los cuadernillos que contienen la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, que se utilizará en las 2,427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) como parte de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, a realizarse el próximo domingo 17 de agosto.

En la Sede Central del Instituto, personal de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) del IECM entregó los documentos impresos a personal de los 33 órganos desconcentrados, quienes fueron custodiados en el traslado a sus oficinas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, supervisó la distribución de la documentación que la DEOEyG entregó al personal de las Direcciones Distritales.

La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, que estará en resguardo de las 33 Direcciones Distritales para su uso en la Jornada Consultiva de Presupuesto Participativo 2025, cuenta con 7 millones 333 mil 351 personas electoras.

La entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía se realizó en el marco del Convenio General de Apoyo y Colaboración en Materia Registral para los Procesos de Democracia Directa y Participativa. Foto: IECM

Lista Nominal de Electores Definitiva

El pasado 6 de agosto, funcionariado de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregó en las instalaciones del Centro de Impresión del Instituto Nacional Electoral,126 cajas con los cuadernillos impresos a personal de la autoridad electoral local.

La entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía se realizó en el marco del Convenio General de Apoyo y Colaboración en Materia Registral para los Procesos de Democracia Directa y Participativa en la Ciudad de México, suscrito entre ambas instituciones.

Este 17 de agosto, la ciudadanía podrá emitir su opinión de manera presencial en MRO, por medio de boletas impresas en horario de las 09:00 a las 17:00 horas, en las Unidades Territoriales de la Ciudad de México en que se registraron proyectos específicos a elegir en la Consulta.

dhfm