Guerrero cierra el fin de semana con 80% de ocupación, fortaleciendo su liderazgo turístico nacional

Gracias a las favorables condiciones climáticas y a una variada agenda artística y cultural, el Hogar del Sol registró este domingo una ocupación hotelera general de 80.4%, consolidando a Guerrero como uno de los destinos preferidos en esta temporada de verano.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, que encabeza Simón Quiñones Orozco, el puerto de Acapulco alcanzó 80.1% de ocupación, destacando la zona Dorada con 81.9%. El binomio Ixtapa-Zihuatanejo registró 83.6%, mientras que Taxco de Alarcón reportó 77.5% y La Unión 81.3%.

Resultado de las acciones que implementa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la promoción de los destinos turísticos del Hogar del Sol y al buen clima de este fin de semana permitió a visitantes y residentes disfrutar de playas, calles y plazas, mientras que los eventos artísticos impulsaron la llegada de turistas. Entre ellos, el concierto de Los Ángeles Azules en la Arena GNP Seguros, como parte del OlaFest en Acapulco; el espectáculo de videomapping en la parroquia de Santa Prisca en Taxco; así como actividades gastronómicas, deportivas y culturales en Ixtapa-Zihuatanejo y la Riviera Troncones, en La Unión.

Eel puerto de Acapulco alcanzó 80.1% de ocupación. Foto: Guerrero

Compromiso con el turismo

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de seguir impulsando estrategias que fortalezcan la infraestructura turística, mejoren la conectividad y enriquezcan la oferta cultural, para que Guerrero continúe siendo el destino favorito de México.