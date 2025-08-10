Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Iztapalapa sesiona sobre socavones en Av. De las Torres

Con la finalidad de atender integralmente la aparición de socavones y prevenir accidentes, el Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía analizó alternativas de intervención en la Avenida de las Torres, en coordinación con instancias del Gobierno de la Ciudad de México y expertos en el tema de instituciones académicas.

Durante la segunda sesión ordinaria del consejo se analizó la problemática de los socavones que aparecen en la avenida Las Torres y se presentaron acciones a aplicar para garantizar la seguridad de las y los vecinos de la zona.

Durante la sesión, la alcaldesa manifestó que están tomando decisiones que no son populares pero buscan evitar accidentes qué lamentar, por lo que habrá una intervención mayor y duradera que ofrezca tranquilidad a las y los vecinos de la zona.

La alcaldía, por su parte, mantendrá acordonada la zona para salvaguardar la seguridad de las y los vecinos. Foto: Iztapalapa

Se trabaja con Gobierno de la CDMX

Resaltó que trabajan en estrecha coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y que cada quien hará lo que le corresponde para garantizar la seguridad de las y los vecinos.

Detalló que el tramo afectado por los socavones ya fue cerrado a la circulación vehicular porque siguen generándose más socavones.

Explicó que tras un recorrido con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua José Mario Esparza por la zona afectada, están convocando a las y los vecinos a una asamblea informativa el próximo viernes para que todos estén enterados de las acciones que ya se realizan y lo que se hará.

Adelantó que el titular de SEGIAGUA le informó que se encargarán de la sustitución de 2 km de drenaje, de avenida Tláhuac a Canal de Chalco, con una inversión de 50 millones de pesos.

La alcaldía, por su parte, mantendrá acordonada la zona para salvaguardar la seguridad de las y los vecinos; organizará a los comerciantes que trabajan en esa zona y continuará con los trabajos de desazolve.

Acuerdos

Ante organismos del gobierno central y la academia, el Consejo de Gestión Integral acordó:

• Actualizar el plano de tuberías generales en Iztapalapa.

• Establecer un trazo del confinamiento de la Avenida de las Torres.

• Definir los accesos de tránsito local.

De parte del gobierno de la ciudad señalaron que realizarán estudios geológicos, tanto locales y regionales para profundizar en la atención de estos fenómenos en esta vía principal.

Los socavones de la avenida Las Torres tienen su origen a la falta de mantenimiento a la red de drenaje, cuya instalación data de la década de los ochenta, así como la sobrexplotación de los mantos acuíferos.