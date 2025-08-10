Cancún sede de los World Travel Awards 2025

Cancún, el destino de playa más emblemático de México, se alista para recibir la Ceremonia de Gala para Latinoamérica 2025 de los World Travel Awards (WTA), uno de los eventos más importantes del sector turístico internacional, al mismo tiempo que compite en 6 categorías clave.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, celebró esta doble distinción, por un lado, la nominación del destino en las categorías como: Aeropuerto líder de México y Centroamérica, Principal Destino de Playa de México y Centroamérica, Destino Líder en Viajes de Negocios en México y Centroamérica, El Principal Destino de Escapadas Urbanas de México y Centroamérica, Destino Urbano Líder de México y Centroamérica, y Destino Líder en Reuniones y Conferencias en México y Centroamérica; y por otro la designación de Cancún como sede del evento que reunirá a representantes, líderes y expertos del turismo internacional.

En ese mismo sentido, destacó que detrás del prestigio de Cancún también se encuentran miles de colaboradores del sector turístico, quienes, con su entrega diaria, hacen posible que el destino siga brillando ante el mundo.

Estas nominaciones y la elección son un reconocimiento al esfuerzo. Foto: Cancún

World Travel Awards

Es importante mencionar que en el 2024 la ciudad reforzó su imagen al recibir 4 galardones como: Destino de Playa Líder de México, Destino Líder de Ciudades de México y Centroamérica, Oficina de Turismo Líder de Ciudades de México y Centroamérica, así como Destino Líder de Reuniones y Conferencias de México y Centroamérica.

Los WTA son considerados el máximo reconocimiento en la industria turística a nivel mundial, por lo que cada año, un jurado conformado por expertos en hospitalidad y miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, se encarga de otorgarlos. Para la región de América Central, el periodo de votación inició el 1 de abril y concluye este 3 de agosto, siendo una oportunidad clave para apoyar a los destinos, así como hoteles, alojamientos, atracciones,