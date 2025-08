Sin tiempo para pausas: Luisa Huertas

De miras a la próxima entrega del Ariel, a donde llega nominada gracias a su primer protagónico en cine por No nos moverán, la actriz Luisa Huertas ve lejano el momento en que deje atrás las cámaras o los escenarios del teatro, pues, explica, a sus 74 años la formación que tiene como actriz le permite seguir con su arte.

“Yo creo que las personas tenemos que ser objetivas pero mientras yo tenga las condiciones físicas y mentales para seguir trabajando, para no obstaculizar los trabajos sino aportarles, lo seguiré haciendo”, dice a EL HERALDO.

“Mientras tengas sobre todo salud mental y física, yo espero poder seguir trabajando, cada vez estaré más arrugadita pero eso no implicará que no pueda. No he pensado en retirarme, la verdad. A mí no me avergüenzan ni mis arrugas, ni el cuello en donde se me nota la edad. Es mi vida y tengo una edad, tengo 56 años de carrera, entonces en ese sentido estoy reconciliada con lo que soy y no quiero aparentar una cosa que no soy”, comparte.

Con una carrera que se remonta a 1971 con el filme Tómalo como quieras, Huertas suma a la fecha 79 créditos en producciones audiovisuales (de acuerdo con IMDb) y decenas más en obras de teatro y radio, siendo reconocida con premios como el Ariel en 1989 por Mentiras piadosas (Arturo Ripstein).

Será el próximo 20 de septiembre, en Puerto Vallarta, cuando se den a conocer los ganadores del Ariel y con ello, saber si el trabajo de Huertas se alza con el premio gracias a su papel como Socorro, una mujer de la tercera edad que está obsesionada con encontrar al soldado que mató a su hermano en la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco.

Tras años de búsqueda, Socorro encuentra la pista que necesitaba para hallar al culpable, por lo que comienza a armar su plan de venganza.

Créditos: (Especial)

Dirigida por Pierre Saint-Martin la historia que llega a salas de cine este 24 de julio, aborda los hechos del 2 de octubre desde otra perspectiva, enfocándose no en el momento en sí, sino en las consecuencias que a casi 50 años siguen presentes.

“Yo sí sigo con la idea de que el 2 de octubre no se olvida y de que tenemos que recordarlo siempre pero eso no implica que sea una mirada de odio, de venganza, para perjudicar a los otros, sino que haya una paz interior y creo que todo eso está contenido en la película”, considera Huertas.

“Esta mujer vive obsesionada con una cosa que quiere lograr y tiene un objetivo, y con base en eso es que se vincula con todo el resto del mundo pero finalmente es una buena mujer cuyo objetivo tiene que ver con el amor”, adelanta la actriz.

En la historia, Luisa comparte créditos con José Alberto Patiño (nominado como Revelación actoral), Juan Carlos colombo (quien compite como Coactuación masculina) y Agustina Quincy (nominada en Coactuación femenina), entre otros. El filme también compite en las categorías de Ópera prima, Director, Película y Fotografía, entre otras.

“Me encantó el guión desde que lo conocí porque es un guión que nos habla de seres humanos muy bien delineados y de la consecuencia que un hecho social y político tan fuerte como el del 68 ha dejado marcada como un sello a una familia; la manera de contar este hecho histórico político social de parte de Pierre me pareció muy buena, magistral”, considera Luisa huertas.

Datitos:

La cinta No nos moverán llega a la entrega del Ariel con 15 nominaciones.

La premiación se realizará el próximo 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco

Luisa Huertas suma 80 proyectos en cine y tv de acuerdo con el sitio especializado IMDb

En teatro ha aparecido en obras como La Celestina y Mr. Butterfly.

