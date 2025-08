Si el caso no hubiera sido tan mediático, ¿qué hubiera sido de Israel Vallarta?; me queda un mal sabor de boca: Pablo Reinah

El periodista mexicano Pablo Reinah habló en entrevista durante el programa "Referente Informativo" con Javier Solórzano para Heraldo Radio sobre la liberación de Israel Vallarta del Penal del Altiplano luego de 20 años sin recibir sentencia.

Al respecto, manifestó que después de tanto tiempo "a mí me queda un mal sabor de boca en cuanto a que la justicia mexicana no haya sido capaz de en casi 20 años determinar qué pasó en todo este proceso. Si el caso no hubiera sido tan mediático, qué hubiera sido de Israel Vallarta".

Con respecto, a lo que sucedió el día de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, Pablo Reinah declaró que no había un acuerdo entre los medios y las autoridades. "Se hizo una invitación a cubrir un evento que se supone la Agencia Federal de Investigación había investigado, había utilizado su equipo de inteligencia, que llevaban meses, así lo dijeron, tratando de capturar a esta banda, y a los medios se nos convocó para conocer la noticia de algo que ya se estaba, se supone, investigando", señaló.

Y agregó: "Vamos a cubrir eventos que consideramos noticiosos, pero el trabajo de investigación no le corresponde a los medios de comunicación. Incluso compartimos los datos que ellos nos dan como fuente oficial. Eso es lo que pasó".

La justicia mexicana no fue capaz de en casi 20 años determinar qué pasó, dijo Reinah / FOTO: Archivo

Apoyar una mentira del gobierno

En entrevista para Heraldo Radio, Pablo Reinah refirió que dos meses después de lo ocurrido se supo que no fue como se le hizo creer a la opinión pública, "y ahí fue donde empiezan las complicidades del gobierno, el medio para el que yo trabajaba y las consecuencias hacia mí" y reveló que TV Azteca llegó antes al lugar de los hechos, pero "utilizaron mi audio y mis preguntas en un principio porque no tenían reportero, pero ellos llegaron incluso antes".

Todos ellos estuvieron ahí. Unos llegaron antes, otros después. Y si tú revisas el histórico de lo que se publicó en ese entonces, nadie habló de un montaje, porque todos recibimos la misma información y compartimos los mismos datos. Dos meses después se destapa en Televisa que eso no había sido como había sido", apuntó el periodista.

Finalmente, consideró que "Televisa tomó una postura muy clara que era: apoyar una mentira del gobierno", concluyó durante el programa "Referente Informativo" con Javier Solórzano.