Nayarit conecta, conquista y lidera el presente del Turismo Internacional

Derivado de un esfuerzo sin precedentes del Gobierno del Estado de Nayarit que encabeza el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, hoy Nayarit vive una transformación histórica en su infraestructura y proyección global, marcando un antes y un después en la historia turística, económica y cultural.

Con visión estratégica, voluntad y alianzas efectivas entre sectores público y privado, el pasado mes de julio fue un importante parteaguas pues se concretaron logros que consolidan a Nayarit como una potencia emergente en conectividad internacional colocándolo en el mapa turístico mundial.

El Aeropuerto Internacional de Tepic – Riviera Nayarit se ha convertido en un nuevo punto de entrada al Pacífico mexicano gracias a la apertura de cuatro rutas internacionales sin precedentes:

Calgary (WestJet) – Inicia el 13 de diciembre, con vuelos semanales los días sábados en un Boeing 737-MAX 8 para 189 pasajeros. Con esta ruta, Nayarit se suma a la robusta red de WestJet, fortaleciendo el flujo desde Canadá occidental hacia las playas y Pueblos Mágicos de la región.

Vancouver (Air Canada) – Comenzara operaciones el 17 de diciembre, con una frecuencia semanal los miércoles en un equipo Boeing 737-MAX 8 con capacidad para 169 pasajeros. La incorporación del Aeropuerto Tepic/ Riviera Nayarit, fortalece la posición de Air Canada como una de las principales aerolíneas internacionales del país al sumar once destinos en México.

Houston (United Airlines) – A partir del 20 de diciembre, United Airlines se convertirá en la primera aerolínea estadounidense en lanzar una ruta al Aeropuerto Internacional de Tepic- Riviera Nayarit, al iniciar operaciones semanales los sábados por Mesa Airlines, socio de United Express, utilizando un avión Embraer E175 con capacidad de hasta 76 pasajeros.

Los Ángeles (Volaris) – Ya en operación desde el 16 de julio cuenta con tres frecuencias semanales en Airbus A320neo con capacidad para 186 pasajeros. Esta ruta nueva internacional generará alrededor de 58,000 asientos anuales, es la primera operación internacional regular en la historia del aeropuerto, conectando con el mayor mercado de origen y abriendo una puerta directa al sur de California y a conexiones internacionales vía LAX.

Estas rutas más que vuelos, son corredores de inversión, cultura, turismo, gastronomía y oportunidades para miles de familias. Con ellas, el Aeropuerto de Tepic entra oficialmente en la categoría internacional, abriendo un nuevo capítulo de conectividad global para todo el estado, posicionándolo como un nuevo nodo estratégico de conectividad aérea en el Pacífico mexicano.

Las rutas más que vuelos, son corredores de inversión, cultura, turismo, gastronomía y oportunidades para miles de familias / FOTO: Gobierno de Nayarit

Las inversiones suman cifras sin precedentes

La inversión e infraestructura de un destino en transformación no solo está en el aire, en tierra, las inversiones suman cifras sin precedentes. Más de 4 mil millones de pesos destinados a la ampliación y modernización del Aeropuerto de Tepic–Riviera Nayarit, acompañado de una inversión de 5 mil millones de pesos invertidos en infraestructura carretera, destacando la autopista Compostela– Tepic–Riviera Nayarit, que reduce tiempos de traslado y conecta eficientemente destinos como Sayulita, Punta Mita y San Blas.

Para maximizar el impacto de esta nueva conectividad aérea, el Gobierno del Estado de Nayarit impulsa el Riviera Nayarit Express, un sistema de transporte terrestre diseñado para trasladar a las y los viajeros desde el aeropuerto hacia los destinos turísticos más emblemáticos del estado:

Terminales intermodales en: Guayabitos, La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Nayarit

Conexiones directas a: Sayulita, San Pancho, Costa Canuva, Punta Mita, San Blas, Las Varas y Compostela.

Tiempos estimados de traslado: 20 a 50 minutos, con precios accesibles y unidades cómodas y climatizadas

Este ecosistema multimodal está respaldado por la nueva autopista actualmente en operación, cuya última sección de Compostela al aeropuerto será inaugurada en octubre de este año permitiendo una movilidad más eficiente y segura que eleva la competitividad logística de Nayarit y abre la puerta a un nuevo modelo de desarrollo turístico sostenible y de alto valor convirtiéndose en el nuevo corredor carretero interestatal, cerrando el anillo de movilidad turística más importante del Pacífico.

Dichas obras no sólo fortalecen la conectividad aérea y terrestre, sino que proyectan a Nayarit como un destino competitivo, accesible y con visión de futuro garantizando competitividad, seguridad y accesibilidad, catapultando al turismo como motor de desarrollo económico y social.

Nayarit dentro de la escena gastronómica global

Además del avance en conectividad, julio también trajo excelentes noticias que consolidan a Nayarit dentro de la escena gastronómica global. Nayarit es el estado invitado en los eventos de PROVINO en Baja California, presentando además de la oferta turística, su creciente propuesta vitivinícola y enológica en uno de los foros más importantes para la promoción de la cultura del vino en México, abriendo camino para la consolidación del estado como destino vitivinícola emergente.

El Consejo Editorial de la Guía México Gastronómico #Los250mx de Culinaria Mexicana, integrada por reconocidos chefs, sommeliers, periodistas y líderes de la industria, eligió a Nayarit como sede de su reunión nacional anual, lo que coloca al destino en el centro de la conversación culinaria del país reconociendo el talento, la innovación y la autenticidad de la cocina nayarita.

La llegada de PROVINO y la Guía México Gastronómico refuerzan el papel de Nayarit como destino emergente de alta gama, con identidad y propuesta única, Nayarit es un destino donde se come, se bebe y se vive con autenticidad, raíz y vanguardia.

Nayarit es el estado invitado en los eventos de PROVINO en Baja California, presentando además de la oferta turística, su creciente propuesta vitivinícola y enológica / FOTO: Gobierno de Nayarit

Nayarit se proyecta al mundo como un destino completo, competitivo y con voz propia

Con determinación y alianzas estratégicas, se está construyendo un nuevo Nayarit: más conectado, más visible, más competitivo. Hoy, Nayarit ya no se promociona: se posiciona. Ya no solo recibe turismo: lo detona. Y ya no solo aspira a estar en el mapa: se consolida como un protagonista del turismo en México.

Estas acciones son el resultado de una estrategia integral del Gobierno del Estado para posicionar a Nayarit no solo como destino de sol y playa, sino como epicentro de experiencias de alta gama con identidad propia. La conectividad aérea se articula con el valor del territorio, con los sabores locales, con los chefs, vitivinicultores, cocineras tradicionales y jóvenes talentos que están redefiniendo lo que significa viajar, comer y brindar en Nayarit.

Julio se cierra con hechos contundentes, lo que antes parecía un sueño hoy es realidad: Nayarit se proyecta al mundo como un destino completo, competitivo y con voz propia, más vuelos, mejor infraestructura, inversión histórica y presencia en las plataformas gastronómicas más influyentes del país que colocan al estado dentro de los grandes destinos internacionales: rutas aéreas inéditas, inversión sin precedentes en movilidad y alianzas gastronómicas de alto nivel que consolidan una visión integral de desarrollo para las y los nayaritas.