Isaac Hernández: “Mi trabajo es ofrecer una noche inolvidable”

A pocos días de la undécima gala de Despertares, el bailarín mexicano de talla mundial, Isaac Hernández, compartió en entrevista para el programa Esta mañana de Heraldo Televisión su compromiso y emoción por presentar una nueva edición de este espectáculo, que desde hace más de una década se ha consolidado como un referente internacional de la danza.

“Para mí siempre ha sido muy importante ofrecer al público lo mejor del mundo. Mi experiencia como niño aspirante a ser bailarín, cuando iba a ver un espectáculo, siempre salía muy frustrado. Sentía que menospreciaban al público mexicano cuando venían las compañías a presentar los shows acá. Yo decía: ‘¿Cómo podemos lograr que el público conozca más, entienda, aprecie más este arte si no le puedes ofrecer la mejor versión de cada uno de estos artistas?’, compartió Hernández, al reflexionar sobre el origen del proyecto.

El intérprete con una trayectoria destacada en las principales casas de danza del mundo, dijo que está enfocado en abrir espacios que permitan a nuevas generaciones conectarse con el arte de una forma profunda y transformadora.

“Al final, mi trabajo no es hacer que a todo el mundo le guste el ballet, sino ofrecer una noche inolvidable, irrepetible, que tenga congruencia artística. Lo único que les pido a los artistas que vienen a Despertares es que traigan su mejor versión y que sea una celebración de la excelencia.”

Este año, en el espectáculo que nuevamente se presenta en el Auditorio Nacional el 30 de agosto, Hernández adelantó que bailará un fragmento de la obra con la que debutó recientemente en el Metropolitan Opera House de Nueva York, con el American Ballet Theatre, una de las mejores compañías del mundo. Además, vendrán talentos como el pianista y DJ Francesco Tristano, Ghetto Funk Collective, y la destacada bailarina mexicana Ivana Bueno, quien brilla actualmente en Londres.

“Estos proyectos empiezan desde cero año con año, y muchas veces, unas semanas antes, digo: ‘Nunca más lo voy a volver a hacer’, porque es muchísimo trabajo, es muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, estoy tratando de no perder el enfoque en mi carrera internacional y otros tantos proyectos. Pero es algo tan único, tan especial... esa noche no existe en ninguna otra parte del mundo. Poder compartir eso y vivirlo con 10 mil personas en el Auditorio siempre es maravilloso.”

Y añadió: “El Auditorio es incomparable por su dimensión y por la energía que se vive en esos días. No he hecho un ballet completo ahí, pero debutar hace unas semanas en el Metropolitan con Giselle fue también un momento increíble. El teatro lleno, sentí una energía que me atravesó. Fue como si estuviera en casa.”

Finalmente, compartió su incursión en el cine de la mano del director mexicano Michel Franco y la actriz Jessica Chastain, en un proyecto aún por estrenarse que, dijo, lo sacó por completo de su zona de confort.

Por Alida Piñón

EEZ