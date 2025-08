Dicotomías mexicanas

Mucho se ha escrito sobre la psicología colectiva del mexicano. Desde Samuel Ramos hasta Juan Villoro, quienes han intentado describir la particularidad de nuestro pueblo coinciden en que nuestra identidad está marcada por la orfandad: no nos sentimos indígenas, pero tampoco europeos. Imitamos el estilo de vida occidental, en permanente tensión con nuestro orgulloso indigenismo. En el fondo, no somos ni uno ni otro. Somos una representación caricaturesca tanto del europeísmo como de nuestro origen autóctono. Ante la ausencia de los padres, fundamos un Estado paternalista —el del nacionalismo revolucionario— que presume ser lo mejor del Tercer Mundo.

“Al estilo mexicano” quiere decir muchas cosas. En el centro de esa expresión está la idea de que todo es posible. Nada limita nuestro actuar. Somos soñadores empedernidos. Soñamos con ganar la lotería, con dejar de fumar, con dejar de tomar. Vivimos entre dicotomías porque lo formal y lo descriptivo pocas veces coinciden con lo real y lo popular. Convivimos con esa paradoja y la aceptamos sin conflictuarnos.

Toda dualidad emana de nuestro conflicto originario: el mestizaje. Esa mezcla no resolvió las tensiones de la historia; las trasladó al presente. Y de ahí se ha formado el carácter social de los individuos que componen este queridísimo pueblo.

Desconfiados y sociables. Construimos mitos y apariencias para escapar de nuestro origen. El criminal es guadalupano porque necesita sentirse bueno. El trabajo informal se profesionaliza para parecer formal. Pasamos muchas horas haciendo como que trabajamos para percibirnos como trabajadores. Acordamos con la palabra sabiendo, en el fondo, que todo acuerdo puede romperse. Simulamos una civilización que, en realidad, no representa con exactitud el espíritu de nuestro pueblo.

La ley está escrita, pero todos sabemos que puede romperse sin consecuencias. Lo formal del supuesto Estado de derecho es más una descripción que una imposición. Las reglas no escritas son las que realmente rigen el comportamiento ciudadano. Hay solemnidad y protocolos, pero no legalidad. Nuestra flexibilidad nos ha permitido adoptar un sentido humorístico de la vida; no sé si porque valoramos en demasía lo lúdico, o porque es nuestro mecanismo de supervivencia ante tanto cinismo del padre benefactor que llamamos gobierno.

El último dualismo que me hizo recordar esta vieja dicotomía mexicana fue protagonizado por algunos políticos del partido en el poder. Predicaron la austeridad, confrontaron los lujos, simularon vivir como la mayoría de nuestros conciudadanos. Plantearon un supuesto “humanismo mexicano” y una constitución moral fundada en principios como la pobreza. Criticaron a los aspiracionistas, exaltaron el indigenismo, alabaron el estilo mexicano de gobernar. Pero viajan en primera clase, se hospedan en hoteles de lujo, visitan países de primer mundo, admiran a los europeos y comen manjares sin la compañía de su sagrado maíz. El problema no es que lo hagan, es que lo critiquen y luego lo repliquen.

Lo hacen porque saben que en las reglas viciosas y no escritas de la tradición política mexicana, se les permite mentir mientras simulen con maestría que son iguales al resto del pueblo porque su discurso ganador es distinto a sus principios.

Por: Juan Carlos Puebla Pavlovichç

