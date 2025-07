Arte pictórico con carácter escultórico

La letra capitular de la palabra Artes que da nombre a esta sección, concebida por el pintor Fernando Leal Audirac (CDMX, 1958), “trasciende la simple función tipográfica para erigirse como una expresión visual de indiscutible carácter escultórico”.

La obra, que se suma a la serie gráfica de El Heraldo de México, adquiere vida propia y encarna la esencia de un estilo y la profundidad del pensamiento artístico del autor: “No se trata de una A tipográfica, sino de una creación artística que podría incluso imaginarse como una escultura monumental. Pensé en ella como una obra volumétrica, casi escultórica. Está dibujada con gran afecto”.

El trabajo de Leal Audirac se sitúa en la confluencia entre técnica y filosofía, entre el cuerpo humano como territorio simbólico y la imagen como forma de pensamiento. Esta tensión se manifiesta en La monumentalidad de lo íntimo, exposición que el artista exhibe en el Museo José Luis Cuevas, donde reúne 35 obras de gran formato, realizadas con técnicas antiguas —como temple de huevo, temple a la cera-caseína y grafito— reinterpretadas con un propósito contemporáneo.

“Mis obras son interactivas, el espectador se refleja en ellas y se integra a su cromatismo. Estéticamente son piezas gráfico-pictóricas, una fusión entre dibujo y pintura, entre Oriente y Occidente. Representan el cuerpo desde adentro, como si fueran radiografías o resonancias magnéticas: flujos internos, emociones, respiración. Es una introspección física que va más allá del realismo superficial”, cuenta. La pintura de Leal Audirac, elaborada y precisa, se distancia de la concepción del oficio como repetición mecánica, ya que para él, el arte no se limita a la destreza técnica; es una construcción conceptual.

"La pintura no es un oficio, es un arte. Como todas las artes, requiere técnica y formación, pero va más allá. No todo lo que se pinta es arte, como no toda escritura es literatura".

Foto: Alfredo Pelcastre

En un mundo dominado por la inmediatez digital, el artista enfatiza la relevancia de la creación individual en un contexto cada vez más dependiente de complejas estructuras tecnológicas.

"Sí he trabajado con medios digitales, pero no representan el mismo reto plástico. Además, requieren una plataforma tecnológica que diluya la creación individual", comparte.

A modo de ejemplo, comenta: "Para crear una película épica como El Padrino, se necesita un ejército de técnicos y millones de dólares. Pero para pintar la Capilla Sixtina sólo se necesitó a un hombre: Miguel Ángel. Eso dice mucho".

"El arte digital depende de una infraestructura tecnológica gigantesca. La pintura, en cambio, se basta con un lienzo y pigmentos. Hoy más que nunca necesitamos preservar las formas artísticas que permiten al individuo expresarse sin depender de grandes medios. Como decía Borges en 'Los inmortales', sin la muerte no hay urgencia, y sin urgencia, no hay sentido en crear", expresó.

Leal Audirac ha expuesto en múltiples países, construyendo una obra que dialoga con públicos diversos sin necesidad de traducción.

En sus palabras, la imagen posee una cualidad universal, aunque la belleza sea culturalmente relativa.

"El arte tiene una enorme calidad. Una diferencia de la literatura o la poesía -que pueden perderse en las traducciones- la pintura no necesita ser traducida. Una imagen puede decir más que mil palabras. Eso decía un proverbio chino, y también Leonardo da Vinci, quien afirmaba que la escritura es un dibujo", dijo.

En las respuestas del artista se percibe la convicción de que el arte no es una actividad marginal, sino una dimensión esencial de la existencia humana.

"Más que una forma de resistencia, el arte es una forma de existencia. No hay humanidad sin arte. Está en cómo nos vestimos, cómo cocinamos, cómo pensamos. Las religiones antiguas sobreviven hoy sólo a través de su arte. Así de esencial es", enfatizó Leal Audirac, quien compartió que cada obra realizada es una tentativa hacia una obra futura, quizás imposible, pero necesaria.

Respecto a lo que lo inspira a crear, respondió: "Me asombra todo. Cada pieza que he hecho es un intento hacia la que algún día haré. La obra no termina nunca. Giacometti decía que, después de miles de esculturas, solo aspiraba a realizar un rostro humano. Todos los artistas, en el fondo, hacemos siempre el mismo cuadro: nuestro autorretrato".

Sobre sus futuros proyectos comentó que cuando concluya la estancia de “La monumentalidad de los íntimos”, en el José Luis Cuevas, esta exposición viajará al Museo Internacional del Barroco en Puebla y posteriormente a una tercera sede en el país, mientras que en paralelo, continúa trabajando en exposiciones en Europa. “Sigo en marcha, como siempre”.

Por Azaneth Cruz

