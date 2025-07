Una historia como río madre

No hay más caos que el de la multitud. Vidas que se cruzan de frente sin buscarlo, personajes que pasan de largo ignorando que el de al lado es su destino, otros más cuyas acciones acaban por determinar la existencia del que menos se lo espera. Podría ser un lugar cualquiera, pero si arrastra una historia de corrupción, injusticia, desmemoria y cierta dosis de locura, seguro se trata de una ciudad latinoamericana.

Más específicamente Lima, la capital peruana heredera del fujimorismo, caracterizada por el autoritarismo, el caudillismo y la ideología neoliberal. Una metrópoli trastornada y caótica. Aunque más bien habría que hablar de una nación entera, de “un país que se va derrumbando, donde las instituciones se las están comiendo directamente, donde lo que tenemos es una dictadura disfrazada de democracia, un país violento, muy violento”.

Esa última descripción es de Diego Trelles Paz (Lima, 1977), quien está concluyendo una trilogía sobre su país con La lealtad de los caníbales (Anagrama, 2024) —las dos entregas anteriores son Bioy (Destino, 2012) y La procesión infinita (Anagrama, 2017)—, una historia coral en la que todas las voces confluyen — a la manera de La colmena de Camilo José Cela— en el bar del chino Tito, un establecimiento del centro de Lima que remite a la antigua taberna Queirolo.

“Es un bar en el que durante y después de la dictadura fujimorista la gente se iba a reunir luego de haber marchado contra las dictaduras. A mi me interesaba que ese bar fuera una representación no solamente del Perú en miniatura, sino también el espacio en el cual todos los personajes, sin conocerse, se van a encontrar o se tenían que encontrar. Un poco en la idea de Cela, de las abejas dando vueltas sobre el panal, eso me parecía acertado para enfocar esta novela”.

Foto: Cortesía Nadia Rain

Trelles Paz ha tenido dos referentes más, tomados del cine, para construir su historia: Short cuts (1993) de Robert Altman, “que lleva al cine las historias de Raymond Carver”, y Magnolia (1999) de Paul Thomas Anderson. “Me interesaba la idea de la metáfora del río madre, que va dejando afluentes que se separan y luego van a unirse, representar mi Lima, mi ciudad, desde diferentes pequeños conflictos que se hacen historias y que al mismo tiempo pertenecen al tiempo difícil en que se encuentra ubicada esta novela”.

El chino Tito es un nikkei desencantado, pesimista sobre el futuro de su país, consciente de la situación política y perspicaz. Desde la barra en la que atiende hace gala de su cultura general y es reconocido como autoridad moral ante la descomposición que se muestra a todos. “Con este régimen que tenemos ahora no es raro ver que hay bandas de policías, como en la novela, asaltando a penas luz del día, organizándose para delinquir con los mismos extorsionadores. Mi idea era hablar del país, desde Lima, pero también como expresión de otras ciudades latinoamericanas, y enfocarme en lo que yo llamo el canibalismo”.

Trelles Paz elabora una red de personajes que van y vienen, que se topan en algún momento y acaban por dibujar una nación descompuesta. Por el momento, como su personaje principal, el autor también es pesimista: “A nivel macro este es el tiempo de los caníbales en el mundo. Si vemos el genocidio que estamos atestiguado en directo, lo que pasa en Palestina, en Ucrania, si observamos cómo las democracias van cayendo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Trump, el regreso fuerte y desenfrenado del neofascismo. Los ciudadanos no somos forzados a comernos unos a otros, pero metafóricamente la idea está muy viva”.

Por Luis Carlos Sánchez

