Más que hechiceras, eran sabías

Definitivamente eran sabias, dice Ledicia Costas (Vigo, España, 1979). En ese tiempo en el que la educación estaba reservada a los hombres, en el que acceder a un doctor podía representar varios días de camino, ellas hicieron el trabajo. Brujas, adivinas, hechiceras, encantadoras y una larga lista de denigrantes calificativos, les fueron endilgados.

Pero no, “eran sabias, eran lo más parecido que había a los doctores de la época. En los pueblos, en las aldeas, ellas conocían perfectamente los ciclos de la naturaleza, qué planta medicinal tenían que usar para curar dolencia. Al final se convirtieron en sabias doctoras que ayudaban a toda una comunidad”, dice.

Autora de numerosos libros infantiles y juveniles, Costas entrega su tercera novela, Piel de cordero (Destino, 2025), en la que echa mano de grandes dosis de realismo mágico para unir el oscurantismo de la Inquisición en la España de principios del siglo XIX y el mundo moderno, a través de una mujer en crisis del siglo XXI.

Catalina, heredera de saberes ancestrales que le acarrean líos con la autoridad, y Lola, una joven que ha tenido una ruptura con su pareja y enfrenta dudas sobre la maternidad, acabarán unidas a pesar de que están separadas en el tiempo por más de dos siglos. Si bien no están vinculadas físicamente, las protagonistas acaban por sentir, cada una en su tiempo, la presencia de la una y la otra.

“Catalina es nieta de una estirpe de brujas, es una mujer analfabeta que tiene el don, poderes, talento para hablar con personas que están al otro lado, y Lola es una mujer del presente hiperracional, escéptica, que no cree absolutamente en nada de eso. Todo estaba ahí bullendo en mi cabeza, muchas personas que conozco después de que ha muerto un ser querido, huelen su perfume o sienten una caricia o escuchan sonidos, y vinculan esto a esa persona que se ha marchado”, cuenta.

Fotos: Cortesía Destino / Haideé Valencia

Como su personaje, Costas se considera una mujer “muy racional”, pero desde niña experimentó situaciones misteriosas que se alimentaban de las creencias del pueblo español donde creció. “He escuchado tantas historias desde pequeña. Mi abuela decía ‘se acaba de morir alguien’, y yo ‘qué dices abuela’. ‘No ves que huele a flores, ya verás’ y luego la vecina acababa efectivamente de morirse. Toda esta simbología que está ahí latiendo me llevó a escribir esta historia, esas conexiones me parecían muy sugerentes”.

“Vivía en una casa que estaba rodeada de monte, ese ambiente ya me venía un poco dado. Tengo interés desde adolescente, cuando mis padres me llevaban a las librerías de segunda mano, tenía 11 o 12 años, les pedía que me llevaran a ver los libros de la parte de arriba que siempre eran manuales de hechizos, conjuros, brujerías, me aterrorizaban, pero al mismo tiempo me atraían”.

La de Costas es una historia de empatía entre mujeres, que ayudaban sin esperar nada a cambio, de reivindicación de saberes que han sido ignorados por años y de prejuicios ante lo desconocido. “A mí me interesa mucho el concepto de aquelarre, mujeres que se reúnen a bailar, cantar, divertirse, los aquelarres eran espacios de salud, de libertad, de compartir conocimiento, como la sororidad, mujeres que tejen esa red de apoyo mutuo, de ayuda, de colaboración”.

“Nos han transmitido desde los cuentos clásicos esa imagen de la bruja como pérfida, perversa, que está ahí preparada para hacer el mal, como metáfora de lo terrible, de lo oscuro. Creo que ha llegado el momento de apropiarnos del término”.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ