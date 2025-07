La Cuca conquista con el humor

Desde hace más de tres décadas, Cuca ha conquistado a la audiencia con sus letras irreverentes y humorísticas, pero con mensaje, por eso, los miembros de la banda consideran que las nuevas generaciones conectan con su música.

“El mejor regalo que nos puede dar el público, es que nuestras canciones traspasan generaciones y perduren. Creo que los chavos más jóvenes entran a la música de Cuca por el lado humorístico, les da gracia, y los que se enganchan por completo son los que conectan con el sonido del rock, la fuerza con la que tocamos”, dijo José Fors, vocalista del grupo.

Aunque no dejan de divertirse a la hora de componer, actualmente escriben de temas más cotidianos, porque ya no son los adolescentes de antes. Recién sacaron el sencillo “Qué volando”, el cual consideran es de las letras más serias que han escrito: “tenemos que evolucionar, tampoco nos vamos a quedar en la misma etapa siempre y no es que estemos preparando cosas más filosóficas, solo sí lo que vivimos y nos interesa, sin dejar de lado la carrilla”, agregó.

Este tema formará parte del nuevo disco que están preparando, aunque por ahora no se presionan en completar un LP, estarán sacando sencillos y al final decidirán si arman un álbum, ya que al difundir la música por plataformas, prefieren seguir la tendencia.

Sobre si el rock sigue vigente, el bajista Carlos Avilez, señaló que es un género musical que pocas veces está de moda, pero siempre está presente por debajo del agua, además de que como músicos, es un sonido que llevan en el cuerpo y no les importa si es popular o no, a ellos les satisface hacer música, ensayar, tocar en vivo y disfrutar “la energía rebelde, que los hace desahogarse tanto a ellos como al público, “así que hay muy buenas bandas y habrá más ene of futuro”.

Fors considera que vivir bien del rock es algo subjetivo, pero ellos la han librado bien y no cambiarían estos 36 años de carrera por nada, porque quizá haciendo música más comercial tendrían mayores ingresos, pero no nutrirían su alma.

La banda prepara un concierto este 10 de julio en La Maraka, un show íntimo en el que complacerá a sus fans por más de 90 minutos. “Es un lugar relativamente pequeño, pero se está posicionando bien en el mercado porque tiene un amplio catálogo de artistas, tanto nacionales como internacionales. Nos recuerda mucho al Roxy, que era la casa del rock en Guadalajara, y si bien aquí es un espacio diverso, que da voz a todos los géneros”, finalizó Avilez.

El grupo también está conformado por el guitarrista Alejandro Otaola y el baterista Nacho González.

El sencillo “Qué volando” salió a plataformas digitales en mayo pasado.

En 1990, lanzaron su primer álbum, La invasión de los blátidos.

1989 se formó la banda en Guadalajara, Jalisco.

PAL