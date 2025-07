Hospital de Alta Especialidad de Torreón, de primera

En el Hospital de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, especialistas en cirugía cardiovascular y torácica realizaron la primera cirugía a corazón abierto para sustituir la válvula aórtica en esta unidad médica, a un derechohabiente de 50 años.

Este hospital es nuevo y forma parte de la red del ISSSTE, que encabeza Martí Batres Guadarrama. En él labora el médico Edgardo López Mata, quien detalló que el procedimiento quirúrgico tuvo una duración de entre cuatro y cinco horas y se realizó a un derechohabiente que llegó a urgencias con síntomas de una falla cardíaca.

Tras la cirugía, César Martínez Soto, el derechohabiente intervenido, se dijo muy satisfecho con el trato recibido al canalizado de urgencias a terapia intensiva en menos de una hora y operado en cinco días.

“Se me hizo el ISSSTE mucho mejor que el particular (...)Todos los estudios me los realizaron en el área donde estaba, no me tenía que mover; todo estuvo bien diseñado para que cupieran los equipos", dijo.