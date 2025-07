Yucatán se blinda para cuidar a turistas y familias

Con el despliegue de más de 4,000 elementos y alrededor de 1,500 unidades terrestres, el Gobierno del Renacimiento Maya puso en marcha el Operativo Vacacional Verano 2025, una estrategia integral de seguridad para proteger a turistas y familias durante esta temporada.



Desde el asta bandera monumental, al norte de Mérida, el Gobernador Joaquín Díaz Mena dio el banderazo de salida al contingente conformado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), policías municipales, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, las Fiscalías General de la República y del Estado, así como personal de Protección Civil.



En su mensaje, detalló que operativo cubrirá todo el territorio yucateco, con énfasis en b, playas, zonas arqueológicas, Pueblos Mágicos y centros turísticos, sitios que registran alta afluencia durante este periodo. "En Yucatán, la seguridad es una política pública prioritaria, no una ocurrencia ni una reacción; es una estrategia bien planificada que busca prevenir, proteger y servir", agregó.



El Gobernador llamó a las y los yucatecos a sumarse y convertirse en aliados por la seguridad, con el propósito de que el estado se mantenga como una de las entidades más seguras del país durante este periodo de alta movilidad. “Las y los yucatecos estamos convencidos de que la paz es el único camino para garantizar que este verano sea seguro y disfrutable. No bajaremos la guardia ni daremos un paso atrás en el cuidado de nuestra gente", señaló.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo estatal agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo brindado a Yucatán, ya que, gracias a su visión de gobierno cercano y trabajo coordinado, se fortalecen las capacidades institucionales para ofrecer un estado seguro, confiable y preparado.



Díaz Mena enfatizó en que este operativo no sería posible sin la coordinación entre instituciones. “Aquí no hay competencia, hay cooperación; no hay protagonismos, hay responsabilidad compartida. Y eso es lo que nos ha permitido construir uno de los estados más seguros del país", subrayó.



Por su parte, el titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, resaltó el respaldo del Gobierno del Estado para preservar la armonía en Yucatán, al recordar que se han otorgado 229 patrullas a los municipios y más de 340 unidades nuevas a la corporación estatal, con el objetivo de fortalecer la tranquilidad de las familias.



“Contamos con las capacidades, así como los medios físicos y técnicos para brindar asistencia y auxilio, atender emergencias, prevenir delitos y, en su caso, sancionarlos conforme a derecho. Todo está dispuesto para que disfruten plenamente sus vacaciones en Yucatán", indicó.



La SSP informó que el operativo tendrá presencia permanente en zonas costeras como Progreso, Celestún, Sisal, Chuburná y Chicxulub Puerto, así como en rutas turísticas, cenotes, plazas comerciales, carreteras y puntos de alta movilidad en todo el estado.



Las acciones contemplan patrullajes terrestres, aéreos y marítimos 24/7, puestos de control, operativos de alcoholimetría, atención médica de emergencia y vigilancia desde el puesto de mando instalado en el playón de Progreso.



La fuerza de tarea incluye helicópteros Bell 407 y Bell 429, cuatro embarcaciones tipo interceptor, escuadrones especiales, binomios K-9, paramédicos, bomberos, operadores del C5i y coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y policías municipales. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo interinstitucional y a reportar cualquier emergencia al 9-1-1.



En el evento estuvieron presentes el general de brigada Luis Valentín Iglesias Solórzano, representante de la X Región Militar; el contralmirante Víctor Omar Mendoza Aguilar, representante de la IX Zona Naval; el general de brigada Bernardo Reginaldo Reyes Herrera, comandante de la 32/a Zona Militar; el comisario David Morales Hernández, coordinador de la Guardia Nacional en Yucatán; Omar Pérez Avilés, secretario General de Gobierno; la diputada estatal Claudia Estefanía Baeza Martínez; la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; el Fiscal General del Estado, Juan Manuel León León; y la diputada federal Jessica Saidén Quiroz.



También asistieron Erik Rihani González, presidente municipal de Progreso; Manuel David Magdón Flores, Fiscal Federal en Yucatán; José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mérida; Hernán Hernández Rodríguez, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil; Luis Felipe Esperón Villanueva, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán; y el comisario Rafael Jesús Chaires Cuevas, director de la Policía Municipal de Mérida.