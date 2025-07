Recorrido por el arte moderno

El arte moderno mexicano se presenta como un legado vivo que refleja la identidad y memoria cultural del país. Galería Consigna inaugura “Manifiesto Mexicano: La Construcción del Arte Moderno a través del tiempo”, una exposición que estará abierta al público hasta el 6 de septiembre. La muestra ofrece un recorrido por los hitos más significativos de la modernidad artística a través de las obras de destacados maestros del siglo XX, entre ellos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Leonora Carrington, Francisco Toledo, Matías Goeritz y Manuel Felguérez.



La exhibición, explica Regina Alencaster, directora de Galería Consigna, propone un recorrido visual y simbólico por los gestos estéticos que definieron lo moderno en el arte mexicano. Conformada por 44 piezas, entre óleos, esculturas, joyería y obra gráfica, “la muestra invita al espectador a detenerse, observar y cuestionarse cómo se fue construyendo identidad a través del arte”.



Entre las obras más destacadas se encuentran esculturas monumentales en bronce de Carrington, "que rara vez se exhiben fuera de espacios museísticos, así como diseñadas por la propia joyería, basada en su universo simbólico y surrealista. Son piezas únicas, muchas de ellas desconocidas incluso para el público especializado".



"La gente suele asociar a Carrington solo con sus óleos, pero aquí pueden descubrir su faceta como escultora, orfebre y diseñadora. Nos interesaba mostrar una Leonora más completa, más íntima", añade.



"No queremos ser una galería limitada a una corriente oa un mercado. Creemos en el diálogo entre los grandes maestros y los nuevos talentos. Nos interesa el pasado que sigue hablando en las obras del presente", sostiene.



Para la también historiadora del arte, lo moderno no es sólo una categoría histórica, sino una forma de estar en el mundo: "Lo moderno es una actitud, una mirada crítica y transformadora. Y creemos que esa mirada sigue siendo vigente, necesaria y profundamente vigente".



"Las obras provienen de colecciones privadas cuyos dueños buscan darles un nuevo hogar. Para ellos, como para nosotros, el arte no es un objeto decorativo, sino una forma de seguir escribiendo la historia cultural del país", concluye Alencaster.



Todas las obras están disponibles para la venta, lo cual representa una oportunidad única para adquirir piezas con valor histórico y artístico, respaldadas por coleccionistas que confían en la galería.

Por Azaneth Cruz

EEZ