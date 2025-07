Guerra de apps por migrantes

En plena caza migratoria por parte del gobierno de Donald Trump, una nueva batalla se desata en los celulares. Mientras que los migrantes resisten con aplicaciones como ICEBlock para escabullirse de los agentes del ICE, la App ICERaid contrasta con recompensas en criptomonedas por denunciar a indocumentados.

“Sí, la aplicación es muy nueva. Es tomar un riesgo. Ahora mismo, sin embargo, es el momento de que los conservadores entiendan que estamos bajo ataque, que esto es una guerra, y que debemos escondernos bajo las sábanas mientras nuestros vecinos enfrentan lo que parece ser una sentencia de muerte", dijo el usuario José C. sobre el uso de ICEBlock.

El desarrollo de esta aplicación tiene como base la ayuda comunitaria que alerta sobre la presencia de agentes migratorios en la zona. Desde su lanzamiento en abril, su diseño está inspirado en Waze, lo cual permite a los usuarios marcar en un mapa la ubicación de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enviar alertas anónimas en un radio de ocho kilómetros.

"See something, tap something" ("si ves algo, toca algo") es el lema de ICEBlock. Con solo dos toques en su teléfono móvil, los usuarios pueden marcar en un mapa el lugar donde identificaron a agentes, añadir una breve descripción y enviar una alerta automática.

En el otro extremo, la App ICERaid sigue una línea ultraconservadora en la que paga a usuarios por denunciar a migrantes. Ofrece criptomonedas a quienes suban fotos, videos o ubicaciones de "actividad sospechosa". Aunque también admite denuncias de delitos comunes, la mayoría de reportes apunta a migrantes indocumentados.

El líder de ICERaid, Enrique Tarrio, indultado por Trump, tras ser condenado por el asalto al Capitolio, anteriormente había publicado: "Votamos por las deportaciones. Solo las estoy incentivando", en la red X. Incluso, la semana pasada este integrante del grupo derechista Proud Boys, defendió su plataforma y aclaró que solo respalda las políticas del Presidente.

La dicotomía se centra en el propio creador de la aplicación ICEBlock. Por un lado, Joshua Aaron dijo en una entrevista a CNN que cuando vio lo que estaba pasando en Estados Unidos, "quizo hacer algo para luchar" y añadió que al ver planes de deportación le resultaron como la Alemania nazi. "Literalmente estamos viendo a la historia repetirse", destacó.

Por su parte, Laura Sánchez una mexicana en Los Ángeles constató: "Seré franca: nuestra forma de vida ha terminado, y este no es el último horror que nos ofrece. No saldrás ileso de esto. Ten coraje, haz tu pequeña contribución o intenta vivir sabiendo que no hiciste nada".

Ante ello, la Casa Blanca ha señalado el uso de ICEBlock como una amenaza. El Departamento de Justicia está investigando a Aaron por "poner en peligro a los oficiales", mientras ICE denuncia que la App "incita a la violencia" al revelar ubicaciones sensibles.

Aaron rechaza la acusación: "Es una herramienta informativa, no para confrontar".

Mientras la plataforma ICEBlock es acusada de poner en riesgo a las autoridades, el gobierno guarda silencio ante ICERaid, pese a que promueve la vigilancia civil pagada. El contraste revela una condena a la protección comunitaria, pero se incentiva la delatación.

En el nuevo frente migratorio, las Apps no solo conectan usuarios sino que definen bandos. La resistencia y la persecución ya tienen sus propias plataformas. Y ahora, el campo de batalla, está en línea.

Por Rocío Robles

