Martí Batres: Hospital “Valentín Gómez Farías” del ISSSTE en Jalisco seguirá operando tras apertura de nuevo Hospital Regional

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, recorrió este fin de semana el estado de Jalisco, donde visitó el Hospital “Dr. Valentín Gómez Farías”, y las Clínicas de Medicina Familiar (CMF) 2 y 3 de Guadalajara.

En el nosocomio “Dr. Valentín Gómez Farías”, ubicado en Zapopan, Martí Batres escuchó a la derechohabiencia y conversó con médicas y médicos, a quienes les indicó que esta unidad, la cual está en proceso de convertirse de hospital regional a general, no será sustituida con la próxima apertura del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Tlajomulco de Zúñiga, y unirá fuerzas para reforzar la atención en esta zona del país.

“Para mí es importante venir a decirles que el hospital seguirá funcionando, el Hospital Gómez Farías, no se afectará en ningún sentido. (...) Vamos a tener el hospital regional en Tlajomulco, está muy cerca del aeropuerto y está cerca de diversas conexiones carreteras con el norte, con el sur y al mismo tiempo va a seguir existiendo el Hospital ‘Valentín Gómez Farías”. No se va a cerrar, no es una sustitución”, enfatizó.

Para mejorar la atención que este hospital ha brindado a la derechohabiencia, durante cinco décadas, Martí Batres solicitó al personal médico incrementar el número de consultas, aumentar las cirugías y priorizar el trato digno.

“De nuestra parte apoyar al Hospital Gómez Farías, y de su parte les pido esos tres puntos. Que tengamos ese acuerdo, que tengamos ese pacto para mejorar los servicios de salud de la gente. (...) ¿Qué hay que hacer para eso? Poner en juego infraestructura, equipamientos y recursos humanos que, finalmente, son lo más valioso que podemos tener en una institución de salud”, expresó.

Batres encabeza asambleas de seguimiento a las obras

En Guadalajara, Jalisco, el director general del ISSSTE encabezó asambleas de seguimiento a las obras realizadas en las CMF 2 y 3, como parte del Programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual cada unidad obtuvo un millón 100 mil pesos para llevar a cabo los proyectos de mejora.

“Es un programa muy noble, tiene varias virtudes, una de sus virtudes es que no llega el gobierno a decidir qué obra se hace, la gente en la asamblea dice que cosas faltan. Tiene la virtud de la participación social, del mejoramiento de nuestras instalaciones e infraestructura, del acierto en las obras que se van a hacer. (...) Y la gente se enamora de su obra, obviamente la gente va a estar feliz y va a cuidar lo que hacen”, destacó.

Adicionalmente, Martí Batres entregó constancias de finiquito a beneficiarios del Fondo de Vivienda (FOVISSSTE) con préstamos problemáticos, como el de María Soledad Rangel Martínez, a quien se le condonó una deuda de 789 mil 892 pesos, después de solicitar un préstamo para pagar un departamento con un costo de 74 mil pesos hace 30 años.

Por su parte, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, detalló que con este programa de congelamientos, quitas y condonaciones, que beneficiará a 400 mil personas en este año, se recupera el sentido social del organismo.

“Nos está permitiendo recobrar el sentido social, la vocación social del FOVISSSTE: poner la lógica social o las necesidades sociales por encima de lo financiero. (...) Estamos trabajando en diseñar el mejor crédito hipotecario, con toda esta visión social que, además, nos ha compartido la Presidenta, nos lo ha solicitado el director general”, indicó.

La beneficiaria de FOVISSSTE, María Soledad Rangel Martínez, compartió su historia y agradeció a las autoridades la implementación de este programa que permitirá dejar, con total certeza jurídica, un patrimonio a sus nietos.

“En especial al doctor Martí Batres Guadarrama, que me siento muy complacida de estar aquí y de agradecerle; no me canso de agradecerle porque este departamento, ni siquiera tenía nietos cuando me lo dieron, pero creo que va a quedar para ellos, así que muchas gracias”, expresó.

Finalmente, el director general del ISSSTE entregó credenciales de vigencia permanente de derechos a personas jubiladas y pensionadas, como parte de la implementación de la estrategia de eliminación de refrendo bianual.

Al respecto, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, explicó que esta medida es una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar las condiciones de los derechohabientes.

“En seguimiento a esa instrucción, nuestro director general anda recorriendo el país, andamos en una gira por todas las clínicas, por todos los hospitales, por todas las instalaciones, las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil para conocer qué es lo que tenemos en cada lugar, qué es lo que hay que hacer”, comentó.

Estuvieron presentes, por parte del ISSSTE, la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; el director de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco; y el vocal ejecutivo de la Comisión de Vigilancia, Ricardo Ruiz Suárez.