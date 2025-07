Zona Maco se expande y llega a Casa Hotbook

Por primera vez desde su fundación, Zona Maco, la feria de arte contemporáneo más grande del país, expande su universo conceptual con el lanzamiento de Zona Maco LAB, una iniciativa que busca trascender los límites expositivos tradicionales para convertirse en un espacio de exploración, pensamiento sensible y práctica experimental.

La edición inaugural, que tendrá lugar del 11 de julio al 17 de agosto en Casa Hotbook, se aleja de la contemplación pasiva de las obras para centrarse en la inmersión, el contacto con lo inusual y la posibilidad de construir otras formas de percepción. “Queríamos crear un espacio donde el arte dejara de ser únicamente representación y se convierta en detonador de preguntas”, explica Marcela Chao, curadora de la primera edición.

"Zona Maco ha construido una trayectoria sólida en el ámbito internacional, pero también reconocemos la necesidad de abrir nuevas rutas, de aventurarnos hacia lo incierto. LAB responde a ese impulso", agrega.

El eje temático gira en torno a la noción de lo “extra-terrestre”, no en alusión a seres de otro planeta, sino como herramienta para pensar aquello que, aun habitando nuestro mundo, permanece fuera de nuestro campo perceptivo: microorganismos, procesos geológicos, inteligencias no humanas, estructuras vivas y formas de vida que no siempre identificamos.

“Lo extra-terrestre no es necesariamente lo que proviene de fuera, sino todo aquello que coexiste con nosotros pero permanece en los márgenes de nuestra conciencia. Puede ser un organismo, un sonido, una textura, una forma de vibración o de vida que ignoramos. Esta muestra busca devolvernos la capacidad de asombro ante lo que no entendemos", explica.

La exposición reúne a artistas cuyas prácticas se desarrollan entre distintas disciplinas, cuestionando los límites del arte tradicional.

Participan Ale de la Puente, Julia Carrillo, Julien Lombardi, Santiago Gómez, Urmeer, Romeo Gómez López, Rodrigo Garrido, Lacho Villanueva, Pablo Fierro, Eduardo Thomas, Lila Pesadilla, Pablo Kobayashi y Lucía Aumann, quienes han desarrollado obras específicamente para el espacio, o adaptadas cuidadosamente a sus condiciones arquitectónicas, lumínicas y sensoriales.

Créditos: (Especial)

“Muchas de las piezas surgieron en diálogo directo con el lugar, no llegaron como propuestas cerradas, sino que se fueron modelando a través de un proceso de escucha, de observación y de afinación con los ritmos del sitio. Este laboratorio es una estructura en constante transformación, donde las obras no concluyen: se expanden", enfatiza Chao.

Uno de los rasgos más notables de Zona Maco LAB, señala, es su vocación transdisciplinaria: “La muestra no se limita al lenguaje visual”, comenta la curadora, “sino que entrelaza ciencia, tecnología, filosofía, ecología y cuerpo. El arte aquí no ilustra conceptos científicos, los interroga, los subvierte, los convierte en experiencia, en metáfora viva”.

Entre los ejemplos que menciona, destaca el trabajo de Julia Carrillo, quien utiliza principios ópticos para explorar los límites de lo perceptible; Julien Lombardi, que construye un archivo ficticio para cuestionar las formas en que se produce el conocimiento; y Ale de la Puente, quien emplea instrumentos de navegación y cosmología para reflexionar sobre el tiempo como construcción cultural.

“El arte y la ciencia comparten un mismo origen: la necesidad de comprender lo que nos rodea”, afirma Chao. “Este laboratorio parte de la intuición de que ambas disciplinas pueden comunicarse desde el asombro, desde la observación paciente, desde el impulso por ir más allá de lo evidente”.

Aunque nace dentro del marco institucional de Zona Maco, esta nueva propuesta busca ofrecer una perspectiva distinta: “No se trata de un espacio comercial ni de una plataforma dirigida exclusivamente al mercado del arte”, enfatiza. “Su vocación está anclada en la apertura, en la posibilidad de provocar nuevas formas de acceso y en la creación de experiencias significativas para públicos diversos”.

"Queremos transformar la manera en que se accede al arte contemporáneo. Este no es un lugar para acumular objetos, sino para generar experiencias. Aspiramos a que quienes lo visiten -sin importar su edad, formación o antecedentes- activen una relación personal con lo desconocido, con lo innombrado. Queremos provocar curiosidad. Que el visitante se vaya pensando en cosas que no sabía que podía pensar, mirando aquello que antes no distinguía", señala.

Y concluye: "Zona Maco LAB representa una nueva manera de concebir el arte: como práctica viva, como herramienta para vincularse con lo no evidente. Es también una invitación a desafiar las certezas ya convertir el extrañamiento en una vía para imaginar otros futuros posibles".

Por Azaneth Cruz

