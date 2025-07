Van por inversión en la región sur del Estado de México

Es necesario impulsar la inversión en la región sur del Estado de México para detonar el desarrollo económico en dicha región, donde se tiene planeado crear un corredor turístico, en los municipios productores de flor y mezcal, aseguró Laura González.

La secretaria de Desarrollo Económico destacó que hasta el momento no se tiene ningún caso de una empresa que decida no invertir por temas de seguridad; y precisó que eso no sería un impedimento.

una forma de vida”, indicó.

“Los proyectos no van a frenar por esos hechos, queremos que existan las condiciones propicias para que toda una región se desarrolle, no solo es la zona Sur, también la de los volcanes, donde también hay aguacate, hay maíz, todo eso se está potencializando”.

Añadió que en caso de que se detectará alguna preocupación por parte del sector empresarial establecido, la Sedeco lo reportaría a las autoridades que trabajan de manera coordinada en las mesas por la paz.

Laura González señaló que el Edomex es la entidad líder en la producción de flor a nivel nacional, que se genera en los municipios del Sur, como Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec de Harinas; mientras que en el tema del mezcal son 15 municipios identificados con potencial de producir el agave o hacer la parte de destilación, entre los que destacan Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán, Tenancingo y Coatepec de Harinas entre otros.

Por Leticia Ríos

EEZ