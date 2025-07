Norma Piña no supo defender al Poder Judicial: Loretta Ortiz

Para la ministra Loretta Ortiz, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no supo defender al Poder Judicial de la Federación (PJF), y durante su administración, el máximo tribunal se alejó de la gente.

En entrevista con El Heraldo de México, la también integrante de la nueva Corte dijo que si la actual ministra presidenta hubiera accionado de otra forma, la Reforma Judicial se hubiera dado de forma paulatina.

“Yo sí creo (que Piña no supo defensor al Poder Judicial), yo sí creo, el papel del que es presidente, en ese entonces era el Consejo de la Judicatura y la Corte, tiene por excelencia, o sea, tenía las funciones jurisdiccionales, pero también político y representaba a un poder, es la representación de un poder complejísimo y enorme, entonces nos puso en ries…

“Yo creo, he pensado que incluso no se hubiera dado la reforma si ella no hubiera actuado de esa manera, si ella no hubiera actuado así, no estaríamos en esta situación ahorita”, dijo una pregunta expresa.

-¿Y en qué situación están, ministra?, se le cuestionó.

“Pues de una reforma que yo hubiera recomendado que hubiera sido más paulatina, es decir, primero los ministros y los del Tribunal de Disciplina (Judicial)… y luego si era necesario magistrados, pero, y además con tiempo, pero la presentó la iniciativa Andrés Manuel López Obrador un febrero, no se me va a olvidar, 5 de febrero de 2024 y de ahí no quitó el dedo del renglón”, enfatizó.

A menos de dos meses de que siete ministros concluyan su labor, Ortiz destacó que se lleva bien con todos a pesar de que no coinciden en criterios jurídicos, pues no aprobaron varios de sus proyectos emblemáticos.

"Yo vi que sí se politizó muchísimo la Corte y eso tampoco lo pueden negar. Se llevaban los asuntos ya con consigna, por así decirlo, y ya sabíamos hasta cómo iban a votar", señaló y como ejemplo de esto mencionó el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.

Al ser cuestionada sobre los desencuentros durante los debates como el de Lenia Batres y Piña, así como la inasistencia de la primera a algunas sesiones de la Segunda Sala -algo que antes no se veía en la Corte-, Ortiz dijo que en la nueva SCJN esa no debe ser la forma de conducirse porque son un órgano jurisdiccional y el debate en el Pleno, para ser independiente, debe estar basado en argumentos jurídicos y no políticos.

Además , se refirió a los asuntos que se quedarán pendientes de resolver, -aproximadamente mil 200- debido a que dos ministros ya querían terminar con sesiones a mediados de abril, así como por el paro de labores que tuvo el PJF.

“(Se quedan bastantes asuntos pendientes) gracias a Lenia, porque ella dice que no, pero yo me acuerdo de la sesión privada donde ella dijo 'yo me tengo que ir a campaña' y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo 'yo ya quiero terminar', yo había propuesto que tuviéramos sesiones hasta mitad de agosto y ellos dijeron 'no, ya se dejan de turnar en abril', ella lo dijo, ahorita dice que no quería eso, pero no, ella lo dijo”, indicó.

Luego de tres años y medio como ministro, Ortiz destacó que lo primero que tiene que cambiar en la Corte, y que forma parte de la reforma judicial, es resolver los asuntos de forma más rápida, pues tendrán seis meses para hacerlo y de lo contrario están obligados a informar al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) los motivos para no cumplir ese plazo.

Entre sus propuestas como integrante del nuevo tribunal máximo, está la de redactar, con las instancias correspondientes, la iniciativa de una nueva ley nacional de mediación obligatoria.

Destacó la labor del TDJ para que no se den situaciones como las que ella conoció cuando fue consejera de la Judicatura Federal, pues tuvo que ratificar a juzgadores con más de 10 denuncias porque la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) no hizo su trabajo.

'Usos y costumbres, consejera'

Ortiz llamó a denunciar ante el TDJ los casos de acoso y abuso sexual al interior del PJF.

Y es que recordó el caso de un magistrado inhabilitado porque llevaba años abusando sexualmente de mujeres, a quienes advertía que para mantener su trabajo les tocaría una parte de su cuerpo.

“A mí me tocó, como estaba en (la Comisión de) Disciplina, hacerle la audiencia (al magistrado) y le preguntó '¿por qué magistrado?, ¿por qué está situación?, aquí están las fotos de los videos, ¿qué situación me da? Y me dijo 'usos y costumbres, consejera'”, dijo.

Este tema, adelantado, formará parte del proyecto de trabajo que presentará ante los ministros electos, para que se elabore uno solo.

Diana Martínez

