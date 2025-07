Magia sobre hielo con el regreso de Disney On Ice al Auditorio Nacional

Disney On Ice ¡Bailemos! estrenó su temporada de verano 2025, en el Auditorio Nacional, uno de los espectáculos más esperados.

Estibaliz Fernández y Jacobo Montemayor son los únicos mexicanos que participan en esta actuación y explicaron lo que el público podrá ver en esta presentación.

“Es un espectáculo que tiene cinco historias, más de 40 personajes, mucha utilería, porque aparte del vestuario tenemos cosas más grandes que aparecen, como una tortuga gigante de La Sirenita y contamos con más de 250 vestuarios”, comentó Jacobo Montemayor.

El patinador también indicó cuáles son las historias que se pueden disfrutar en este show sobre hielo. “Son Wish, Frozen 2, El Rey León, La Sirenita y Moana. Además, tenemos un par de sorpresas porque aquí en el Auditorio Nacional nos va a venir a visitar Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy”.

Jacobo Montemayor explicó los detalles de uno de los momentos que se podrán apreciar durante el espectáculo. “Tenemos a La Sirenita, con números que no se han visto antes y además son de mis favoritos. Es cuando van a servir la cena, entonces está el chef preparándose para Eric y Ariel y él está tratando de atrapar a Sebastián”.

“Igualmente, Ariel hará un solo con el príncipe, pero en esta ocasión ellos van a patinar sin patines y como se lo pueden imaginar, es algo impresionante porque es verdaderamente difícil”, agregó Jacobo.

El patinador mexicano también adelantó algunas de las canciones que estarán cantando los personajes de Disney. “Tenemos un segmento completo de Wish, así como de Frozen 2, en esta ocasión podemos ver a Elsa patinando con canciones como ‘Muéstrate’ y ‘Mucho más allá’. Es algo diferente de lo que se ha visto en años anteriores”.

Créditos: (Especial)

Disney On Ice ¡Bailemos! no se limita al patinaje sobre hielo, sino que implementa otras destrezas igual de impresionantes. “Podremos ver diferentes prácticas porque tenemos a patinadores que son ‘freestylers’, entonces ellos aparecen en el espectáculo haciendo acrobacias aéreas y pasando por una rampa”.

Sobre las variadas nacionalidades que se encuentran trabajando en Disney On Ice, Jacobo declaró: “Somos de 15 diferentes países y hablamos más de 17 idiomas entre nosotros y no solamente somos los patinadores los que estamos aquí, también los técnicos de sonido, de luces, de vuelos o de los actos de rampas”.

Por su parte, Estibaliz Fernández contó cómo fue el acercamiento para trabajar en este mágico acto. “Yo ya he trabajado antes con Disney y este año me llegó la oportunidad de ser la presentadora del show, así que me verán como host, como DJ Freeze. Cuando me llegó la oportunidad de venir a México y a mi ciudad, pues la tomé”.

“Para mí es la séptima vez que estoy aquí en el Auditorio Nacional con Disney, pero llevo patinando con ellos desde 2010 y también estuve trabajando antes en una compañía europea, entonces pues yo ya voy para 20 años de carrera en el hielo”, señaló Jacobo.

El artista sobre hielo, Jacobo Montemayor, también comentó que el público puede esperar una puntualidad impecable para el arranque del espectáculo. “Va a empezar siempre a la hora que se marca en las páginas de Disney y la del Auditorio Nacional”.

CITA:

“Lo que queremos es celebrar con colores y música como nunca se ha visto”. - Estibaliz Fernández

BULLETS:

Habrá presentaciones hasta julio 27.

Stitch también será parte del show.

La primera presentación fue en 1981, en EU.

El espectáculo ha visitado 68 países.

Por Gerardo Salvador Sánchez Arriaga

gerardo.sanchez@elheraldodemexico.com

EEZ