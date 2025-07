La Inteligencia Artificial, al teléfono

El montaje es sumamente sencillo, pero nadie puede negar que sea novedoso: el debate sobre la inteligencia artificial está en boga y resulta lógico que se extienda a los museos. A partir del 2 de agosto, el Colegio de San Ildefonso abre al público "Leviatán. Instalación sonora sobre simulaciones digitales de lo humano", proyecto que confronta al espectador con las dudas, miedos, sorpresas y reflexiones que la inteligencia artificial está generando a una velocidad inusitada.

-Hola, ¿con quién hablo?, ¿qué te trae por aquí? Pregunta una voz al azar detrás de la bocina. En una pequeña sala a oscuras han sido instaladas dos antiguas cabinas telefónicas, de esas que funcionaban con tarjetas prepagadas hasta la primera década del segundo milenio, con las que el público puede interactuar y charlar sobre cualquier tema, pero no se trata de magia, el corazón de la pieza es un chatbot o programa de software diseñado para simular conversaciones humanas a través de texto o voz.

Establecida la comunicación, en ocasiones pausada mientras la voz es procesada, la máquina no se detiene y sigue aprendiendo hasta adoptar rasgos, emociones y respuestas que moldea el usuario con su interacción. Pero, ¿cuál es la diferencia con la inteligencia artificial que ya se puede usar desde casa? "Esta tiene la particularidad de que clona las voces y la personalidad de la gente con la que habla. Cuando tú descuelgas el teléfono, estás hablando con la voz de un usuario que anteriormente ya habló con él, y a la vez, mientras tú hablas, sin darte cuenta, le estás regalando tu identidad", responden María Salafranca y Ciro Puig Bonet, desarrolladores del proyecto.

Es por ello que una advertencia antecede la entrada a la sala: "Durante la interacción con la pieza, el modelo integrado de inteligencia artificial integrado ejecutará un análisis de la voz de cada ejecutante con el objetivo de clonarla en sus siguientes interacciones tanto por su timbre como por su forma de expresión". Registrar la tonalidad tímbrica, agregan los desarrolladores, no tiene como finalidad robar identidades sino identificar estados de ánimo, es a partir de la voz como la máquina intenta darse una idea de la situación emocional de su interlocutor.

"Es un chatbot que se alimenta de la personalidad y de las voces de todas las personas que interactúan con él. De cierta forma esta pieza no es sin nosotros, esta pieza es lo que somos nosotros y lo queremos nosotros. Creemos que estamos usando la inteligencia artificial, pero de cierta forma también nos está utilizando. Nosotros queremos, con este experimento, provocar una reflexión al respecto y observar en quién se convierte este ente, este monstruo, que nos mira, que nos interprete". En gran medida, debido a la duda que rodea toda esta tecnología, le han llamado Leviatán.

Un sinfín de preguntas surgen en el intercambio con la inteligencia artificial (aunque no se necesita ir a un museo para experimentarlo), los cuestionamientos incluyen la carga moral que arrastra el uso de la tecnología, pero Salafranca y Bonet afirman: "No queremos llegar a conclusiones moralistas sobre la inteligencia artificial ni queremos salir a decirle a nadie si esto está bien o está mal. Para nosotros es un experimento, es una programación, es una semilla que sembramos para que todos nos cuestionemos lo que está pasando, algo que no podemos, además, detener, algo que ya vivimos". En una siguiente fase sueñan con "componer una pieza musical donde los músicos y las voces sean esta interpretación, estas interacciones de los timbres de voz de la gente que pasa por ahí".

La instalación de inteligencia artificial "Leviatán" se exhibe hasta el 28 de septiembre.

Los creadores son egresados de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

La instalación también pone en diálogo un objeto ya obsoleto, cómo las cabinas telefónicas y la más novedosa.

PAL