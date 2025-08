La CDMX mantiene finanzas sanas en Primer Semestre de 2025, con incremento de 8%, asegura Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la Ciudad de México mantuvo finanzas sanas durante el primer semestre de 2025 y muestra de ello es que los ingresos totales de la capital en este periodo tuvieron un incremento de ocho por ciento en comparación con el mismo lapso de 2024, mientras que la recaudación tiene un avance de más de 60 por ciento respecto a lo programado en la Ley de Ingresos, gracias a la confianza de la ciudadanía.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que el presupuesto público es sagrado, porque proviene del pago de impuestos que realizan las y los ciudadanos, por ello sostuvo que el gobierno capitalino lo administra con responsabilidad para usar este dinero en seguridad, educación, bienestar y transformación del espacio público, entre otros rubros.

“Para esta administración, recaudar más no significa acumular, sino devolver al pueblo obras y servicios públicos; invertir en lo que verdaderamente importa a la población, que es el bienestar de las personas. Por eso, cada peso que se recauda se transforma en mejores servicios, en mejor movilidad, en más seguridad, en obras de infraestructura, que garantizan los derechos de todas y todos”, sostuvo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Clara Brugada recordó que entre los proyectos destacan la construcción de dos líneas del Cablebús, adquisición de nuevos trolebuses y trenes ligeros, mantenimiento al Metro –con un presupuesto histórico de 23 mil millones de pesos–, obras hidráulicas, iluminación, renovación de escuelas, así como la creación de una red de protección social con un conjunto de programas sociales nuevos que representan más de 9 mil millones de pesos, entre otras acciones.

Acompañada por los secretarios de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón; de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; de Gobierno, César Cravioto Romero, y de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, la Jefa de Gobierno resaltó que a la par de estos proyectos, la Ciudad de México mostró en los primeros seis meses del año un desendeudamiento real de 4.8 por ciento respecto al cierre de 2024.

Añadió que la Ciudad de México sigue como la única entidad con mayores ingresos locales que federales, y a su vez, los ingresos locales tuvieron un incremento nominal de 26.4 por ciento, debido principalmente a aumentos en la recaudación de predial y del impuesto sobre nómina.

En ese contexto, reconoció tanto a las y los contribuyentes por pagar con puntualidad sus obligaciones fiscales y confiar en su gobierno, como al sector privado por continuar con sus inversiones y la generación de empleos en la capital.

“La Ciudad de México continúa con finanzas sanas, sustentables y sostenibles (…), así que la capital se consolida como uno de los polos económicos de nuestra región. En esta ciudad gobernamos con responsabilidad, con disciplina financiera y con una visión sustentable hacia el futuro”, remarcó.

Al tomar la palabra, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón, informó que los ingresos totales de la Ciudad de México crecieron 8.0 por ciento anual al segundo trimestre de 2025, con un monto preliminar de 181 mil 196 millones de pesos, lo que representa más de 60 por ciento de lo proyectado para todo el ejercicio fiscal 2025.

Aumento anual de 26.4 por ciento en los ingresos locales

A su vez, destacó el aumento anual de 26.4 por ciento en los ingresos locales –es decir, los que recauda la propia Ciudad de México–, impulsados por los incrementos en la recaudación del impuesto predial (+25 por ciento) y el impuesto sobre nóminas (+31.7 por ciento). Como resultado, los ingresos propios de la capital representaron más de 50 por ciento de los ingresos totales, con 52.7 por ciento, en el primer semestre de 2025.

El gasto neto total –ejercido más comprometido– ascendió a 173 mil 191 millones de pesos con cifras preliminares, lo que representa un avance de 54.9 por ciento respecto al programa aprobado. El gasto ejercido total se situó en 111 mil 73 millones de pesos.

Al cierre de junio de 2025, la Ciudad de México registró un desendeudamiento temporal real de 4.8 por ciento respecto al cierre de 2024, en línea con la disminución de 0.5 por ciento en términos reales aprobada por el Congreso de la Unión y el Congreso local para el ejercicio fiscal 2025.

Sobre el Programa de Licencia Permanente de la Ciudad de México, del 16 de noviembre de 2024 al 30 de julio de 2025, se expidieron 911 mil 789 Licencias Permanentes. En el mismo periodo, se realizaron 962 mil 457 pagos, lo que implicó un ingreso adicional de mil 443.7 millones de pesos para la capital y representa un avance de 96.2 por ciento respecto al ingreso proyectado para el cierre de 2025.

Ronda de preguntas y respuestas

CBM: Gracias. Vamos a pasar a las preguntas.

PREGUNTA (P): ¿Qué tal, jefa de Gobierno? Buenos días. De este lado, Ivonne Menchaca, reportera de grupo ACIR. Tengo un par de preguntas.

Todos estos datos que están proporcionando, suenan bastante bien. Y bueno, acaban de dar algunos números a nivel federal, sobre la reducción de la desigualdad. En el caso de la Ciudad de México, con respecto a los programas sociales y cómo están las finanzas, si tienen algunas cifras de cómo se ha reducido la desigualdad, sobre todo en los sectores más pobres de la Ciudad de México. Ésa, en primer lugar.

Otra. El día de ayer fue la segunda protesta o marcha de locatarios de mercados públicos. Esto, ante la demanda de que diputados locales y concejales se han dedicado a vender diferentes productos de la canasta básica. Ayer, representantes de Morena decían que ésta era una actividad que se ha llevado por mucho tiempo, pero que están abiertos al diálogo para que esto no resulte en afectaciones económicas para los mercados, toda vez que los locatarios denuncian que se han reducido en 30 por ciento sus ventas.

Preguntarle su opinión. Y aunque ayer ya en el Congreso se aprobaron acciones para apoyar a este sector, no solamente en materia de infraestructura, sino también en Protección Civil, pues saber su opinión; y si usted haría un llamado a los diputados locales para que dejen de hacer esta actividad o la hagan de manera diferente.

Y para finalizar, se aprobó recientemente en las comisiones del Congreso la ley que envió sobre franeleros. En esta discusión, la oposición señalaba, y es una duda desde la ignorancia, una duda: la oposición decía que la iniciativa tiene que ver con utilizar el espacio público, en beneficio de terceras personas. Entonces, el término era como muy general; no se refería sólo a los franeleros, sino a toda aquella persona que utiliza el espacio público.

Mi pregunta es: ¿se incluye también al comercio informal? Aunque aclaraba la iniciativa que no se iría contra los trabajadores informales, pero solamente para aclarar, porque es algo que en la discusión se dio por parte de la oposición, y que ahora que suba el pleno, pues seguramente estará presente. Serían todas mis preguntas. Gracias.

P: Buenos días, jefa de Gobierno y a todo el presídium. Ángel Ortiz, del periódico 24 horas. Pues justamente también en el tema del del programa propuesto por los diputados de Abasto Popular, me sumo a la pregunta, sobre si se ha valorado la posibilidad de acuerdos, pero sí consultarle también si este tipo de acciones no incurre en alguna falta al hacer promoción de los propios partidos, a través de programas sociales.

Por otra parte, preguntarle sobre el tema de las suspensiones en el servicio en la Línea A. Ya sabemos que han sido reiteradas, y nos adelantaba que esta misma semana se llevaría a cabo una reunión con el Gobierno Federal, para determinar el inicio de las labores de intervención. Pero preguntarle si se ha considerado algún plan de contingencia, que más allá de respuesta ante las afectaciones, pues pueda, digamos, ya estar listo para que se pueda dar algún tipo de atención a los usuarios, y que no se vean afectados de una manera tan grave como el día de ayer.

Preguntarle en este sentido también, ¿cuándo pudiéramos ver al titular del Metro aquí, presentando ya de manera pública ante nosotros los medios de comunicación, su programa de trabajo para la gestión en el Sistema de Transporte Colectivo Metro? Muchas gracias.

P: Buenos días, jefa de Gobierno; buenos días, secretarios. De este lado, José Miguel Velázquez de El Heraldo de México. Preguntarle sobre este incremento en los ingresos locales, particularmente en el impuesto sobre nóminas y predial…

CBM: Otra vez, por favor, porque con las campanas no se oye. ¿Le suben por favor el volumen a…?

P: Decía… Preguntarle sobre este incremento en los ingresos locales, particularmente en el impuesto sobre nóminas y predial, si obedece a una mejora en la eficiencia recaudatoria. ¿Hubo también un endurecimiento en la política fiscal hacia empresas contribuyentes, o solamente se trata de estos beneficios fiscales que ya mencionó el secretario? Gracias.

P: Buenos días, jefa de Gobierno, secretarios. Soy Jaime Arizmendi, de la Agencia Informativa Argón México. Preguntarle primero: ¿está a punto de…

CBM: ¿De dónde? ¿De qué medio?

P: Agencia Informativa Argón México. Preguntarle, primero. Está a punto de cumplir su gestión gubernamental diez meses. Sería bueno hacer un balance. ¿Cómo encontró, cómo va el Gobierno de la ciudad, cómo ve la ciudad? Sobre todo, en materia de finanzas. Aunque ya dio un avance, hablan sobre los primeros seis meses. Entonces, me gustaría saber de los 10 meses en completo.

Segundo, preguntarle, también. De estos ingresos que ya se están captando, la verdad en la ciudad todavía urge. Bueno, no hace falta, urge, un verdadero plan de pavimentación sobre todo de bacheo, ya que donde quiera, no sólo calles comunes, sino vialidades importantes, están plagadas de agujeros; causan muchos problemas, muchos estragos. Entonces, ver si hay un verdadero plan inmediato de pavimentación.

Y por último, ver su evaluación también respecto a esto que usted comentó al principio, de los avances que ha logrado, que ha conseguido, la Presidenta Claudia Sheinbaum, con las pláticas que ha sostenido, los diálogos, las conversaciones, con el presidente Trump, ya que se habla de que, por un lado, los contrarios, los adversarios, dicen que no hay avances, que todo está mal. Incluso dicen que Nissan ya salió de Morelos, sin embargo, hay datos contrarios. Sobre eso me gustaría conocer la percepción. Gracias.

P: Por acá, Alberto Cuenca, de Capital CDMX. Sobre el informe de finanzas, jefa de Gobierno, destaca que en los ingresos se obtuvieron 22 mil 924 millones de pesos adicionales a lo estimado en la propia Ley de Ingresos. ¿Esos 22 mil millones adicionales, en qué se van a utilizar? Usted ya nos decía que, bueno, ustedes van a ejercer gasto para las dos líneas del Cablebús, para el Metro, para programas sociales, por eso ya venía, digamos, etiquetado en el presupuesto de egresos que aprobó el congreso en diciembre. Estos 22 mil, que son adicionales, ¿a qué obras, programas o servicios se van a destinar? Por favor.

Hay un dato que incluso en la pantalla apareció, que dice que el gasto neto ejercido hasta junio, fue de 111 mil millones de pesos; pero también el informe destaca que este monto es menor en 9.9 por ciento, respecto al mismo período del año anterior, de 2024.

El gasto neto ejercido hasta junio de 2024, fue de 123 mil millones. ¿A qué se debe que sea menor el gasto neto ejercido hasta junio? Saber si tiene que ver algo el hecho de que, por ejemplo, se retrasó el arranque de las Utopías, por las protestas que ha habido en las distintas alcaldías, como Xochimilco, Álvaro Obregón, en fin. ¿El gasto neto bajó por esto, o a qué se debe? Por favor, jefa de Gobierno.

Y en otro tema, el lunes publicamos un reportaje sobre el Parque Ramón López Velarde, que se ubica en la Roma Sur, frente al Centro Médico. Ahí los vecinos acusan que el parque se encuentra en abandono; que es inseguro, ha aumentado la población callejera y hay un evidente deterioro. Dicen que no ha valido el hecho de que el 5 de julio del año pasado, se emitió un decreto para declarar el parque, Área de Valor Ambiental; y desde entonces el abandono ha crecido. No hay una intervención de la Secretaría del Medio Ambiente, a pesar de que ya tendría que ser la responsable directa de crear un plan de manejo integral y de darle atención al parque. Si me puede dar una opinión sobre este tema del Parque Ramón López Velarde, por favor. Serían mis preguntas.

PRESENTADOR: Hasta aquí, el primer bloque de preguntas. Adelante, por favor, jefa de Gobierno.

CBM: Bueno, empezamos con las respuestas para el grupo ACIR.

Acerca de los datos de reducción de las desigualdades en la ciudad, pronto va a publicarse. ¿Ya lo tenemos? Apenas, ¿no? Se va a… Bueno, adelante, sobre este tema de los datos.

SECRETARIO DE MOVILIDAD, HÉCTOR ULISES GARCÍA NIETO (HUGN): Gracias. Los datos de la encuesta nos dicen que… Son los datos nacionales, están desagregados también por estados, eso no los he visto, pero les voy a decir los datos nacionales, lo cual habla muy bien de todo el período de 2018 a este año, y lo que ha pasado tanto en pobreza extrema, como los estratos más pobres, es que han disminuido las desigualdades de 2018 en adelante, en cerca del 10 por ciento.

Quiere decir que los estratos más bajos tienen mayor ingreso. Eso reflejan los datos de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares. Y eso habla de una política importante de fortalecimiento a los sectores más vulnerables, y el crecimiento además del mercado interno.

CBM: Es una encuesta que mide justamente la situación de la población, económicamente hablando, del 2018 al 2024. Y se reitera lo que se ha informado en los últimos años, de que hay una mejoría en los ingresos de la gente con menos recursos, y por lo tanto se ha logrado combatir estas desigualdades.

Es muy importante que la población que gana menos, hoy gana más. Y eso nos ayuda, nos anima, a los que a partir de… Bueno, a los que nos toca gobernar, pues sigamos contribuyendo para ello. Esto fue básicamente del período 2018-2024.

Sobre la siguiente pregunta de la marcha de los locatarios; acerca de la venta de canasta básica afuera de los mercados, en fin. Bueno, allí le voy a pedir al secretario de Gobierno que… Bueno, sólo quiero decir una consideración al respecto.

En primera, los mercados van a tener 230 millones de pesos, de parte del Gobierno de la ciudad, en inversión para su infraestructura. Y esto significa mejorar las condiciones de los mercados, para lograr mejores ventas.

Y lo más importante: 900 millones de pesos, destinados al programa de Mercomuna, que justamente consiste en otorgar vales que van a ser canjeados principalmente en los mercados. Esto que digo, es muy importante y no se había hecho antes.

Antes, había tarjetas de recursos públicos destinados en los programas sociales, que se tenían que canjear o utilizar en los grandes centros comerciales. Hoy, se entregan estos vales que permiten dinamizar la economía local. Y los principales beneficiarios son todos los mercados públicos y concentraciones de esta Ciudad de México, así como las tiendas de la esquina, los locales o tiendas de barrio, en fin.

Es decir, por un lado, se apoya a los que menos tienen, y por otro lado con ese mismo recurso, se apoya y se impulsa a la economía local, y principalmente a los locatarios de los mercados.

Entonces, es muy importante que lo sepan los locatarios de esta Ciudad de México: que como nunca antes, esta ciudad va a destinar más de 900 millones de pesos, para que la población pueda canjear estos vales de abasto o de lo que requiera, no sólo está restringido a abasto, en los mercados.

Entonces, creo que por allí, los mercados tendrán resuelto muchos de los problemas que plantean. Y que estamos, este Gobierno de la Ciudad, reiteramos, nuestro apoyo y compromiso con los mercados.

Adelante, secretario.

SECRETARIO DE GOBIERNO, CÉSAR CRAVIOTO ROMERO (CCR): Bueno, decir sobre el tema, además de lo que ya comentó la jefa de Gobierno, que es muy importante la derrama que van a tener directamente los mercados, y por supuesto, los locatarios de mercados.

Decir que en este tema, el día de antier, tanto la presidenta del Congreso de la ciudad, como la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, recibieron al grupo, los escucharon, dieron sus puntos de vista, comentaron que, pues ahorita está en receso las actividades del Congreso de la ciudad, y que regresando las y los diputados, iban a platicar con ellos sobre el tema.

Y que veían bien que estas actividades que hacen algunos diputados, que además no son todos los diputados y diputadas, que se hiciera, no alrededor de los mercados, sino en otras zonas de la ciudad, como parte de un planteamiento que se le hizo a los dirigentes de este movimiento.

Nada más quiero hacer énfasis en que también vemos algunas contradicciones en este movimiento, en los que dirigen este movimiento, que son, que quien dirige el movimiento, es afiliado al Partido Revolucionario Institucional; es consejero del Partido Revolucionario Institucional. Los propios diputados del Congreso de la ciudad, tienen programas de abasto, del PRI, o sea, del mismo partido político, tienen programas de abasto. Es más, el PRI tiene una campaña nacional donde habla de su programa de abasto.

Entonces, bueno, pues vemos una contradicción, porque por un lado él es afiliado a un partido político, es consejero de un partido político, pide que no se dé el abasto; pero sus propios diputados del Congreso de la ciudad tienen abasto, y dicen que no lo van a parar, y el partido al que pertenece trae una campaña nacional de sus programas de abasto.

Entonces, sí vemos, la verdad, una contradicción al respecto. Pero bueno, esperemos que sigan platicando, dialogando con los diputados de todos los grupos parlamentarios de la ciudad, que lleguen a acuerdos, y que en el entorno de los mercados, no se dé este abasto y que se pueda sobre todo poner en el centro, el beneficio que reciben los habitantes de la ciudad, de tener alimentos a bajo costo.

CBM: Gracias, secretario. Continuamos con la siguiente pregunta, sobre la iniciativa que tiene que ver con la regulación de los franeleros.

Bueno, esta iniciativa que reforma la Ley de Justicia Cívica, va exclusivamente a la ocupación; va dirigida a las personas que se dedican a lavar, a cuidar los autos o apartar lugares para los autos. La ley especifica claramente para quiénes va dirigido, obviamente en el espacio público.

Entonces, a lo mejor hay confusión, porque la iniciativa también define qué es el espacio público, que antes no se definía en esta ley. Pero habla exclusivamente del tema, y esperemos que en septiembre, esperemos que el Congreso de la ciudad pueda avanzar, para que podamos iniciar también con un conjunto de medidas, de propuestas —como lo he dicho aquí—, que vamos a presentar sobre una política pública al respecto de este sector.

No sólo se trata de sanciones, que sí es importante tener más sanciones al respecto, como estamos proponiendo, pero también una política pública más integral, que vamos a presentar pronto.

Seguimos… Ah, no, perdón. Con 24 horas. La primera pregunta, ¿ya? Ah, era lo del abasto, sí. Bueno, sobre la Línea A. En estos días, más bien mañana, vamos a tener reunión con el Gobierno Federal, y sí, por un lado, para intervenir la Línea A se necesitan muchos más elementos profundos, para poder actuar; por ejemplo, estudios, definiciones, en fin.

Para la contingencia que estamos enfrentando en la Línea A, seguramente vamos a apoyar para enfrentar durante la temporada de lluvias. Adelante, secretario Héctor Ulises.

HUGN: Con su permiso, jefa de Gobierno.

Alrededor de las 19:40 horas de la noche, se detectó un ingreso súbito de agua, que provenía de la avenida; en realidad, la avenida que va del tramo de Santa Marta, Los Reyes se inundó, se desborda y se empieza a infiltrar en las vías de la Línea A.

Siempre que sucede eso, eh… Éste es un tramo que pertenece al Estado de México, no a la Ciudad de México. Aquí está el secretario de Agua; siempre cuando sucede un asunto de eso, inmediatamente nos comunicamos, le pasamos la información.

Tenemos un Plan de Contingencia. Quiero decirles que en los meses de lluvia, hemos aplicado este Plan de Contingencia en la Línea A, cuatro veces: uno el 3 de junio, otro el 26 de junio, otro 27 y 26 de julio, y el día de ayer.

Y entra el servicio de Contingencia, con el auxilio de RTP; de la Red de Transportes de Pasajeros. En la Red de Transporte de Pasajeros, tenemos alrededor de 40 vehículos, que se utilizan en esta situación para dar el servicio.

Y el día de ayer, a partir de las 20:30, 21:00 horas de la noche, hay un tramo para dar el servicio y dimos el servicio de Pantitlán a Santa Marta, con 40 autobuses, y en ese tramo tenemos que esperar a que baje un poco el nivel del agua, para poder atender a los usuarios.

Dimos el servicio hasta las 12 de la noche (00:00 horas), y también en las acciones del Metro, se acaban de adquirir, por instrucción de la jefa de Gobierno, 55 bombas de achique, pero el tema fundamental no eran las vías, sino era lo externo del agua que se desbordaba, y entraba a las vías.

¿Qué se tiene que hacer? Pues, lo cual se ha venido platicando con el Estado de México y con la presidenta municipal del Estado de México, de La Paz, para establecer una solución definitiva a ese tramo y evitar que en Contingencias, cuando llueve una cantidad considerable de milímetros de agua, pues ocurran estas consideraciones.

CBM: Adelante, secretario de Gestión Integral del Agua, sobre el mismo tema.

SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, JOSÉ MARIO ESPARZA HERNÁNDEZ (JMEH: Sí, jefa. También informar que en el transcurso de la noche, que se implementó el Plan Tlaloque, por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, se dio un apoyo a esta zona, que como bien dijo el secretario de Movilidad, es un sitio que está en territorio del Estado de México, aproximadamente a 2 mil metros de la estación Santa Marta, hacia el Estado de México, donde se forma una cuneta, donde sube mucho el nivel, y entra a las vías del Metro.

Entonces, enviamos dos equipos hidroneumáticos, y también equipos de bombeo móvil conocidos como Hércules, para estar haciendo el achique del agua en la zona.

También hubo una intervención de la Comisión del Agua del Estado de México; esto, derivado de las gestiones que estuvimos haciendo en la noche con ellos para el apoyo, y también de la Comisión Nacional del Agua, en el hidroneumático.

La solución, pues hay varios proyectos. Tanto en la Ciudad de México se está actualizando un proyecto de un colector en Zaragoza, que eso va a dar un gran alivio a toda la zona, tanto en Iztapalapa, como en este sitio, y también se tiene otro proyecto de otro colector, dentro del Estado de México, que ése lo va a ejecutar la Comisión Nacional del Agua, y eso lo estamos viendo en la mesa del del Fideicomiso 19/28, que se espera se realice este año.

Ayer en la noche, platicando con los compañeros de CONAGUA y del Estado de México, comentaban que aproximadamente en dos o tres meses, pueda iniciar esa obra en el Estado de México, que va a ayudar a mitigar, y bueno, evitar, estos encharcamientos en la cuneta que se forma en el Metro.

Y el colector, dentro de la Ciudad de México, se está actualizando el proyecto que ya se tenía; es un proyecto ya de hace muchos años. Tenemos que actualizar la topografía por el tema de los hundimientos diferenciales, para ejecutar el próximo año.

CBM: Por lo tanto, anoche se procedió a una acción metropolitana, entre el Estado de México, la Ciudad, CONAGUA, y con ello se garantizó atender la situación de emergencia.

Y la idea es que quede la preparación de los operativos, es decir, la gran infraestructura que tiene, tanto el Gobierno de la ciudad, con la Secretaría de Agua como CONAGUA en esa zona, ahora que sabemos que allí tenemos esta cuneta que provoca que el agua se desborde hacia el Metro, nosotros como Gobierno de la ciudad, estaremos de manera permanente, en lo que resta de las lluvias, preparados y en alerta con toda la infraestructura necesaria, y lo mismo la CONAGUA, en lo que se hacen las obras.

Y las obras arrancarán seguramente en dos meses, como se dice, pero nosotros el problema ahorita, lo tenemos durante estos meses que va a durar la temporada de agua.

Entonces lo vamos a enfrentar. Por eso decíamos: por un lado, desde lo externo, que es esta situación que ha sufrido Los Reyes La Paz desde hace mucho tiempo, y que afortunadamente CONAGUA, a mí me da muchísimo gusto escuchar que van a ser ahí un gran colector, porque esto resuelve el problema, tanto de Los Reyes, como del extremo oriente de la ciudad.

Nosotros revisamos, hacemos lo que tengamos que hacer de obra; también lo haremos para evitar posteriormente. Pero ahorita, todo lo que se requiera vamos a estar apoyando, y todo lo que el Metro, como medidas de emergencia, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Estamos con un programa de emergencia en el Metro, que está saliendo bien y que está avanzando. Gracias.

Sobre, con El Heraldo, sobre los ingresos locales. Adelante, secretario.

JPBF: Bueno, mencionar que nosotros consideramos que, en cuanto a los ingresos locales, se deben a dos cosas.

Por una parte, hemos tenido una gran recepción de los contribuyentes, de los programas de facilidades y de beneficios fiscales.

También creo que la gente cada vez se siente más cómoda, tanto en la atención de las oficinas, como en los pagos en línea; recibimos muchos pagos en línea, y eso facilita mucho el pago de contribuciones.

Hemos estado en una integración constante con el sistema financiero, para permitir más modalidades de pago, y eso ayuda mucho. Y cada vez son más conocidos los programas de descuentos que tenemos a inicio de año, además de los nuevos que estamos implementando.

Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre nómina, quitamos todo un trámite que se tenía que hacer para obtenerlo, y ahora se puede presentar directamente en la declaración. Eso permite que no tengan que tener ellos un papel o un permiso, para poder autodeterminarse.

Por supuesto que nosotros revisamos las autodeterminaciones que sean correctas, pero sin duda eso permite que más personas apliquen beneficios fiscales al impuesto sobre nómina.

Y por otra parte, diría que de manera quizá menos, con una contribución menos grande, pero igual de importante, habría algún núcleo de empresas que estaban esperando un programa de condonaciones fiscales. Nosotros decidimos no tomar esa vía, y entonces ahorita se están regularizando.

Entonces, eso también nos está ayudando a fortalecer los ingresos, que también se está haciendo de acuerdo, pero yo creo que se esperaron un poquito, y ahorita que vieron que no iba a haber un acuerdo de condonaciones, están pagando adeudos que tenían. Entonces, eso también nos está apoyando con los ingresos.

Y bueno. De una vez platicar un poco de la otra pregunta. Respecto de ingresos que pudieran resultar excedentes, un par de cuestiones técnicas.

Una es: los ingresos excedentes se consideran tales, una vez que van por encima de la Ley de Ingresos. En este momento –y digamos, eso me refiero a la meta anual–, entonces, hasta que nosotros no rebasemos el 100 por ciento de la Ley de Ingresos anual que tenemos, no podemos hablar de ingresos excedentes.

Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros en la ciudad recibimos pagos por adelantado, y eso es parte importante de por qué estamos creciendo tanto.

Recordemos que a inicios de año, en enero, la gente que paga el predial todo el año, recibe un descuento del ocho por ciento, pero ya tiene cubierto todo el año.

Entonces, no podría decir que ese recurso que se obtuvo a inicios de año, y que ya no se va a obtener hacia adelante, es excedente. Entonces, nosotros tenemos que tener, digamos, cuidado, respecto de… ni subestimar, ni sobreestimar los ingresos.

Podríamos hablar de ingresos excedentes, una vez que lleguemos al 100 por ciento, que sin duda será hacia final de año, hacia diciembre, que podríamos nosotros determinar esa parte.

–También…– Y digo, tal vez no es el foro, pero hay algunos temas contables que son importantes. Por ejemplo: existe, dentro de las figuras, la figura de un subsidio fiscal. Los que son subsidios fiscales, por ejemplo, aquellos que obtienen los adultos mayores, o algunos rangos del predial. Nosotros, como son subsidios por transparencia los tenemos que reflejar también del lado del gasto, ¿no?

Entonces, contablemente entran como ingresos, pero también son un subsidio del lado de los gastos. Entonces, es importante mencionar que también existe esa parte, que se tiene que depurar, para ingresos excedentes líquidos como los que menciona.

Ahora, en particular, ¿para qué servirían los ingresos excedentes? Pues para mejorar la calidad de vida de las y los capitalinos, ¿no? Como dijo la jefa de Gobierno.

Creemos que hay una serie de acciones que se están haciendo, que se están reforzando, y nosotros le estamos dando transparencia al uso de los recursos.

Por ejemplo: en el caso del impuesto sobre nómina, nosotros creamos un fideicomiso, que es el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública, para darle certeza al sector empresarial, y a las y los capitalinos, que todo este recurso que resulta, digamos, adicional, que no excedente -porque sí está contemplado en el presupuesto del uno por ciento del impuesto sobre nómina-, va enteramente para inversión. Es decir, no va para gasto corriente ni para otra cosa, y va particularmente en el rubro de infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública.

Los proyectos están presentados desde que lo presentamos en el Congreso, y en ese sentido, está considerado. Pero digamos, es nada más dar cuenta, de para qué se utilizarían estos recursos que son adicionales, que tienen que ver con las obras que conocemos.

O la adquisición que estamos haciendo, por ejemplo, de maquinaria, para las casas de gobierno, para el sistema de agua y otras obras, que vienen incluidas.

Pero para mí, esa sería la respuesta.

Y también mencionar del lado del gasto, sin duda es una muy buena noticia que en este momento tenemos más ingresos que gastos. Eso nos habla de un tema de solvencia financiera, y también hay ciertos proyectos, por ejemplo, que se tienen una estimación de cuándo van a ser, pero a veces no es el día exacto, el día que se tiene la factura y se tiene todo para el pago, pero sin duda hemos avanzado mucho en la adquisición de patrullas, en la adquisición de cámaras, en las obras que también requieren un proceso de estimación.

Entonces, nosotros nos sentimos bastante confiados con el ejercicio del gasto para el segundo semestre, ¿no? Entonces bueno, eso sería sería cuánto.

Ah, por ejemplo. En el caso del Cablebús, pues está ahí todo un trabajo previo. Nosotros debemos registrarlo como cartera de inversión ante Hacienda.

Eso, porque se hace todo un análisis costo-beneficio, para ver los beneficios tanto económicos como sociales de hacer el Cablebús, y eso implica un estudio de movilidad, en el cual vemos la demanda que hay de distintas rutas y distintos viajes, para un trazo específico del Cablebús, y nosotros, por un tema de responsabilidad –y digo “nosotros” como Gobierno de la ciudad–, revisamos la viabilidad de los predios, para que no tengamos problema a la hora de construir, o tengamos los menos problemas posibles.

Entonces, todo ese trabajo digamos, de preinversión, está hecho. Y estamos trabajando para muy pronto, ya salir a la licitación de las Líneas 5 y 5 de Cablebús, y en ese sentido, el ejercicio de ese gasto vendrá hacia el segundo semestre.

CBM: Gracias.

–Continuamos con…– Acerca del plan de Bacheo. Bueno, es importante señalar, antes de darle la palabra al secretario de Obras, que nos planteamos este tema desde el año pasado, y este año hicimos un plan para atenderlo.

También conviene reiterar, que efectivamente la ciudad tiene baches, no sólo en las avenidas principales, que es lo que nos toca a nosotros como Gobierno de la ciudad atender, sino que hay baches en las calles secundarias. Y la población a veces no ubica cuál es una calle secundaria y cuál una avenida principal.

Me gustaría que los medios de comunicación pudieran tener más información al respecto, porque se habla de baches, sin decir a qué nivel de gobierno le corresponde atender.

Por eso, ¿se acuerdan que nosotros arrancamos el plan de bacheo desde octubre del año pasado? Y nos enfrentamos con que muchas alcaldías no tenían ya, a esa altura del año, recursos para prepararse a la atención de esta infraestructura. Y por eso, aumentamos el presupuesto a las alcaldías. O sea, se aumentó los recursos a las alcaldías, para la infraestructura, no para cualquier cosa.

Entonces, hacemos un llamado, también a las alcaldías, para que puedan utilizar sus recursos que se destinaron de manera importante, en incremento este año, para este tema.

Voy a darle la palabra al secretario de Obras, para que pueda hablar al respecto de cómo vamos con el programa Bachetón, y cómo vamos a seguir atendiendo los demás baches.

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, RAÚL BASULTO LUVIANO (RBL): Bien. De manera general, decir que la carpeta asfáltica de la Ciudad de México también cumple un período, en el que tiene un período de caducidad, le podemos llamar.

Es decir, en 30 años, más de 9 mil 100 kilómetros, que tiene la carpeta asfáltica de la Ciudad de México, pues también tiene una durabilidad.

Y es el momento, del 15 de mayo al 15 de octubre, donde la temporada de lluvias se da, que es la causal por la que se puedan generar estos baches.

Como ya lo hemos dicho, la entrada de agua a la carpeta asfáltica, y principalmente aquélla que ya cumple su periodo, su caducidad, porque ya se fracturó, porque ya se dañó, y que aunque no ha tenido una oquedad, no ha tenido un bache, como se le conoce, pero con la llegada de la temporada de lluvias y el paso de la carga o de los vehículos que todos los días transitan por la ciudad, es la que genera principalmente los baches.

Entonces, estamos en una etapa en la que justamente, es el principal momento de generación de baches. Esto no significa que, por el hecho de que se generen, no se atienden. Pero sólo remarcar que en esta temporada es cuando se incrementa el número de baches, tanto en la red primaria como en la red secundaria.

Bien, por otro lado, como bien dice la jefa de Gobierno, desde que llegamos al gobierno, terminando la temporada de lluvias, el 15 de octubre, arrancó el Bachetón. Porque era el momento en el que se tenía que arrancar, a partir de que se concluye la temporada de lluvias.

Y arrancó en dos sentidos: en diagnóstico y en atención. Para efecto del primer trimestre del año pasado, pudimos, tanto de la Ciudad de México, atender alrededor de 14 mil baches, y las Alcaldías, 35 mil baches.

Lo importante era al siguiente año, en el 2025, cuando ya el Gobierno de la ciudad y las Alcaldías, podíamos tener recursos del año siguiente, que nos permitiera poder realmente avanzar en esa atención de diagnóstico.

Hemos dicho que la Ciudad de México tenía identificados 200 mil baches en la red primaria, de los cuales arrancamos el Mega Bachetón, para poder acabar con todos ellos, que eran 200 mil baches.

14 mil baches que atendimos en el primer trimestre. Y en este semestre, de enero a junio, pudimos atender 187 mil baches, de los que podemos decir, acabamos con el rezago que traíamos en esta fase de diagnóstico de la red primaria.

Por supuesto que en el caso de la red secundaria, no podría decir igual, que se acabó con el rezago, porque el rezago de los baches, de acuerdo al diagnóstico que se hizo, superaba por mucho, el diagnóstico de la red primaria.

Y desafortunadamente, las alcaldías no tuvieron la capacidad para que, de enero a junio, concluyeran con su diagnóstico.

Entonces, todavía hay un déficit de baches en la red secundaria muy importante, que se tiene que atender, y evidentemente esto se acumula con la temporada de lluvias que estamos pasando, para efecto de poder estar atendiendo.

Para efectos también de decir que nosotros dimos por concluido, y lo mostramos en el sitio web oficial que abrimos, para informar sobre los avances del Mega Bachetón, informamos que hace una semana se concluyó el Mega Bachetón, dando por cumplimiento el 100 por ciento de los baches.

Ahí está —y si lo hacen un poco más grande para que se alcance a ver—, donde damos por concluido los 186 mil baches que fueron diagnosticados en la red primaria, y que fueron atendidos bajo el programa de Mega Bachetón.

Ahí está. Lo publicamos en nuestros sitios oficiales de la ciudad y de la Secretaría de Obras. Evidentemente, concluyendo la primera fase, que era el diagnóstico que realizamos de octubre del 2024 a diciembre-enero del 2025. Fue por eso que arranca el Mega Bachetón.

¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita, sabiendo que en la temporada de lluvias habrá nuevos baches, que se generen en la red primaria?

A partir de junio, que arranca este nuevo programa emergente, le llamamos un programa emergente de atención al bacheo en temporada de lluvias, que a lo largo de estos cinco meses que va a durar en promedio la temporada de lluvias, estamos atendiendo de manera inmediata a los baches.

Hay un programa, hay un equipo de monitoreo, que trabaja las 24 horas. Son tres jornadas de ocho horas, desde muy temprano, en la tarde y en la noche. Y a lo largo de 24 horas, hay un equipo que se encarga de identificar todos los baches que pudieran estar saliendo, en las más de 160 vialidades primarias que tenemos en la Ciudad de México, de tal manera que a las 8:00 horas de la mañana podemos saber, si en en Periférico tenemos 200, si en Zaragoza tenemos diez, si en Tláhuac tenemos cinco, de tal manera que se identifica el número, que nos permite que las brigadas de atención puedan estar atendiendo de manera inmediata, durante las 24 horas siguientes.

De tal manera que este programa emergente de bacheo en la red primaria, va a estar atendiendo durante los cinco meses; es decir, hasta aproximadamente el 15 de octubre de este año, el programa emergente, para que todos los días que se identifiquen estos baches, puedan ser atendidos.

Por supuesto que, como ayer lo mostramos en nuestras redes sociales, con corte del 21 al 29 de julio, teníamos alrededor de 2 mil baches, de los cuales mil ya fueron atendidos, y así vamos atendiendo.

Todos los días vamos informando la atención de los baches que tiene la red primaria. La van a encontrar, la información, en las páginas oficiales de la secretaría de Obras, donde todos los días informamos la atención. Pero no sólo eso. Eso es muy importante, porque evidentemente es una, digamos, es una obra correctiva que estamos realizando, a partir de la aparición de los baches.

También quiero resaltar que la secretaría de Obras arrancó como una de las primeras vialidades que resultó que tenía el mayor número de baches, en este diagnóstico, fue periférico. Fue la que más baches, en su primer diagnóstico tuvo. Y también, por obvias razones, la vialidad por donde transita el mayor número de vehículos ligeros y de carga de la Ciudad de México.

Entonces, estamos haciendo un estudio que nos permita conocer, en una profundidad de 60 centímetros hasta 80 centímetros, el comportamiento de la base del suelo de las vialidades de la Ciudad de México.

Arrancamos por Periférico. En los próximos días vamos a mostrar los resultados de este estudio, porque este tipo de estudio que realizamos, es lo que nos va a permitir conocer, las condiciones en las que se encuentran las bases superiores a la carpeta asfáltica, que son las que se le llaman subbases, y las bases inferiores, hasta 80 centímetros, para conocer con detalle.

Eso también, ¿de qué nos va a servir? Una vez que tengamos un diagnóstico de conocimiento de las bases superiores de la carpeta asfáltica, saber cuáles son aquellas vialidades a las que tenemos que proyectar un programa de repavimentación, en el que a partir de los presupuestos anuales que se tienen, poderle informar a la jefa de Gobierno, para que a su vez, en el presupuesto de egreso se pudiera contemplar, el número de vialidades de la red primaria que se tienen que empezar a repavimentar en su totalidad, para que también puedan tener una durabilidad de 10 o 15 años adicionales, para que garantice una buena conservación de la carpeta asfáltica.

Una vez implementado en la red primaria, platicaremos con la jefa de Gobierno para ver si ese mismo método de diagnóstico y de estudio de la red secundaria, se pudiera hacer, porque en principio consideramos que ahí es donde se encuentra una de la mayor problemática.

La red secundaria se pavimenta por primera vez, y es muy difícil que se pueda volver a pavimentar, por eso la cantidad de baches .

Es cuánto.

CBM: Bueno. Pues es tremendo el tema de baches. Tanto, que vamos a hacer, me parece necesario, una exposición sobre el tema; sólo sobre el tema de baches.

En primera, les pido a los medios de comunicación, sobre todo a los medios masivos, televisión, que nos ayuden. Porque hablan de baches sin decir a quién le toca esa tarea, y eso creo que no se vale.

Tenemos que decir si hay un bache en Periférico, nosotros tenemos que de inmediato ir a atenderlo. Pero si hay muchos baches en otras calles o en cualquier calle, pues decir a quiénes le toca. Creo que eso nos ayudaría mucho, principalmente a la ciudadanía, para que sepa de quién es tarea, este problema.

Por otro lado, efectivamente, éste es el primer año del ejercicio de gobierno, y hemos entrado con un programa muy fuerte, el Mega Bachetón.

Creo que sí convendría hacer una reunión especial. Algún medio, no recuerdo qué medio de comunicación, decía que de las solicitudes que llegaban, se atendían muy pocos los baches, en fin, ¿no?

Entonces, también tendríamos que estar aclarando ese punto. Porque a veces se informan, algunos medios ni siquiera nos preguntan al gobierno, cuál es nuestra opinión sobre algún tema, de la propia información del gobierno, para poder aclarar.

Y la verdad quiero decirles que se ha hecho un trabajo intenso, para atender este programa llamado Mega Bachetón. Y que sabía que algunos medios, seguramente no iban a creer ni siquiera, del trabajo tan grande que se está haciendo, en cuanto a la atención de baches.

Entonces, por eso les pedí que pusieran un sitio, que permitiera estar todos los días revisando, cuántos baches se atienden al día.

Me parece que, a lo mejor, los medios de comunicación no han hecho esa tarea de revisarlos, y les convocaría a que lo hicieran. Porque todos los días se informa sobre los baches, pero nunca entran a un sitio de información exclusiva de los baches, que creo que nos ayudaría mucho a todas y todos, saber qué se está haciendo.

Primero, para nosotros es prioridad todos los baches. Así que cualquier reporte que tengamos, de inmediato, de inmediato se va a atender.

Y hacer un llamado… Hay mil 380 millones de pesos en el Fideicomiso de Infraestructura, que es para las alcaldías; que es un recurso, es el recurso de presupuesto, de aumento presupuestal para las alcaldías, que también sería muy bueno que pudieran hablar acerca de los baches.

Justamente por el tema de baches, fue uno de los motivos, uno de los factores, que se requería un aumento importante de presupuesto, y quedó etiquetado. No un presupuesto para cualquier cosa. Quedó etiquetado en este Fideicomiso, para inversión, para infraestructura, para atender baches.

Entonces, les pido que hagan una revisión en el sitio, que afortunadamente terminamos con el Mega Bachetón y lo que nos quede, lo vamos a ir atendiendo. Lo que va surgiendo de las lluvias, tenemos la obligación de ir atendiendo.

A partir del 15 de octubre que terminan las lluvias, igual, el tema de baches nunca termina.

Antes de las lluvias, durante las lluvias y después de las lluvias, el Gobierno de la ciudad va a estar dedicado a atender como prioridad, los baches.

Y el próximo año, todo esto que hicimos este año, va a ser mucho mejor. Y cada vez va a ser mejor. No sólo porque vamos a pavimentar las grandes avenidas que lo requieran, sino porque vamos a tener mucha más experiencia de todo este trabajo que se tiene que hacer en la ciudad.

Bueno, pasamos con…

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN CIUDADANA, ANA MARÍA LOMELÍ (AML): Nada más comentarte, que el sitio que ustedes están viendo en pantalla, está también en el sitio de la Secretaría de Obras, y todos los baches que se publican en redes sociales o que ustedes amablemente nos hacen llegar, si es vía primaria, va a la Secretaría de Obras, y si no, lo reportamos también a la alcaldía correspondiente.

Es un trabajo que se hace permanentemente. Estamos a sus órdenes para cualquier información.

Gracias, jefa.

CBM: Muy bien. Bueno, con Alberto Cuenca ya hubo respuesta. Lo del Parque Ramón López Velarde, con gusto lo vamos a estar viendo desde la Secretaría de Medio Ambiente, para que se fortalezcan estos parques, por supuesto. Adelante.

P: Inaudible.

CBM: Bueno, ya les informaremos cuándo podrá ser.

SEGUNDA RONDA PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PRESENTADOR: Adelante, por favor. Nombre y medio, compañeras, compañeros.

P: Buenas tardes.

CBM: Perdón, perdón. Vamos a reiterar, nos hicieron la última pregunta sobre la relación con el gobierno de Estados Unidos y la Presidenta.

Empecé con ese tema el día de hoy. Reitero mi felicitación a la presidenta de la República, por lograr los avances que hoy se obtuvieron.

Sabemos lo difícil que es esta relación, no sólo de México, sino de muchos países con el gobierno de Estados Unidos, pero hasta el día de hoy se ha demostrado que con el diálogo se ha llegado a acuerdos importantes.

Adelante, para las siguientes preguntas.

P: Gracias. Buenas tardes, jefa de Gobierno, secretarios. Luis Piña de los Reporteros MX. Preguntarle en primera instancia sobre este tema, mencionaban que ya están próximos a cumplir la meta que tenían de la licencia permanente. En ese sentido, pues bueno, es un programa que habían anunciado hasta noviembre de este año. ¿Se van a seguir emitiendo? Y en todo caso, ¿cuál sería la actualización? Si han visto alguna actualización de recursos que puedan ingresar a las arcas del gobierno de la Ciudad de México, con este aumento de emisión de licencias.

En otro caso, preguntarle también, jefa de Gobierno, sobre el tema de las patrullas, ahora que ya se están retirando las 2 mil 800, me parece, 2 mil 500 que estaban, preguntarles qué pasa con las de tránsito, porque se entregaron nada más patrullas para policías auxiliares y preventivos; pero en este caso para tránsito, pues no se vio alguna alguna patrulla que se les haya entregado. Saber si esas van a seguir circulando, las que estaban, o si va a haber, como quien dice, un segundo tandeo de entrega de patrullas, ¿no?

Y por último, preguntarle jefa de Gobierno, porque ayer fue el Día Internacional contra la Trata de Personas, y se entregó por parte parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el informe de trata debido a que ellos tienen pues la Línea Nacional Contra la Trata de Personas, y hubo un descenso muy importante en los reportes de trata de personas. Y en ese sentido, es curioso, porque evidentemente con los reportes no se sabe si es que el delito ha bajado, o bien no se están comunicando porque no conocen la línea. Es curioso que tiene un año ya casi el Consejo Ciudadano sin una cabeza, sin presidente del Consejo. ¿Ya ha pensado en este sentido, quién podría asumir las riendas que dejó el doctor Salvador Guerrero Chiprés?

Esto, porque insisto, una línea tan importante como la de la trata, pues el que está dentro del Consejo, pues no tiene como una cabeza en ese sentido, y pues viene también el Mundial y es un tema que de hecho la FIFA aborda mucho también, con los países a los cuales va a llegar. Muchas gracias.

P: Buenas tardes, Manuel Cosme de El Sol de México. Jefa de Gobierno, preguntarle en primer lugar, si después de las protestas que hubo de transportistas, ayer o antier, tienen planeado o contemplado o previsto, un aumento en las tarifas del transporte del servicio público de la Ciudad de México, el concesionado.

Y en segundo lugar, en el último informe trimestral, el fondo de ayuda para asistencia y reparación integral de la Ciudad de México, que es para víctimas de delitos de alto impacto, está en ceros. El último ejercicio fue de 13 millones de pesos. 13 millones de pesos, creo; no me acuerdo ahorita. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay o no hay recursos para este fondo, que es muy importante?

Serían mis dos preguntas que le haría. ¡Ah! Y el monto de la inversión extranjera directa, ¿cuál fue en este primer trimestre, y cómo creció con respecto al trimestre anterior?

P: Acá a su izquierda, jefa de Gobierno; buena tarde para todos. Carlos Guzmán de Cuatro Media Comunicaciones de Veracruz y CDMX Noticias.

Consultar dos temas. Ya lo abordó el tema de la calzada Zaragoza, que es la que reporta ser el mayor foco de afectación a la Línea A del Metro.

Hace una semana o bueno, hace unos días, según el director del Metro, se inauguraba, se reabría la Línea A por el tema de una reparación, y se inundó ayer otra vez. Pero justamente esto que mencionaba el director de SEGIAGUA, pues es el tema de la cuneta; es el tema de lo del drenaje, es consultarles si hay fecha ya para el proyecto ejecutivo, y resolver este problema en definitiva. ¿O hace falta un drenaje en mayor calado sobre Zaragoza para evitar toda la inundación? Porque finalmente, la afectación eléctrica es mucho más cara que hacer un drenaje, bueno, hasta donde puedo dilucidar.

Y la segunda. Le consultábamos a la Presidenta de México, hace ratito en la Mañanera, ese tema de la Encuesta de Ingreso. Curiosamente, en el caso del ingreso a nivel nacional, creció en 10.3 por ciento, si no mal recuerdo; pero haciendo una regla de tres simple, en el caso de Ciudad de México había crecido mucho más que en cualquier estado de la República. Si no mal recuerdo, el número uno es, o se va por ahí con Oaxaca.

Es consultarle lo mismo que le consulté a la doctora Sheinbaum: sí éste es el preludio para que en el caso de Ciudad de México, al igual que alguna entidad del sur de la República, en la próxima encuesta de reducción de pobreza, sea la líder en la reducción de pobreza en el país, por favor. Gracias.

CBM: Bueno. Gracias, sobre… Con Los Reporteros Mx, sobre si vamos a actualizar una meta más de recursos para la licencia permanente. Pues no. Ya lo que venga, consideramos que de aquí a diciembre, bueno, va a ser el incremento del rebase de la meta, y bien.

O sea, a mí me parece más bien, muy importante, que cumplimos la meta antes de tiempo. El tiempo es hasta diciembre. Y pienso que en un mes más o menos, estaremos llegando al millón. Y bienvenidos todas las demás solicitudes de la licencia permanente.

Ya para dentro de un mes, mes y medio, tendremos mil 500 millones de pesos recaudados por este servicio. Entonces, hay que hacer una proyección más o menos de lo que falte. Pero estamos contentos, bien. Y la meta se está cumpliendo y se va a rebasar.

Ahí un reconocimiento también a la Secretaría de Movilidad, ¿no? Porque se hizo de manera conjunta, y fue un éxito rotundo. Y no sólo en el incremento de las solicitudes, sino también en la atención; en la manera como se está atendiendo.

Sobre las patrullas. Las patrullas, las 3 mil 500 patrullas, están destinadas para todas las áreas de la Secretaría de Seguridad. Empezaron a llegar, y cada semana siguen llegando y llegando. Así que a todos les va a tocar su patrulla nueva.

Al grado de que a nivel territorial, pensamos que cada cuadrante va a tener dos patrullas; dos patrullas por cuadrante es muy bueno. Pero todas las áreas de la Secretaría van a fortalecerse, con la adquisición de estas 3 mil 500 patrullas.

Sobre el tema de trata…

P: Inaudible.

CBM: Sí. A ver, no te oigo.

P: Perdón, sí, disculpe. Ahorita están identificadas las patrullas que son de tránsito. En ese sentido, como usted está mencionando, están llegando más patrullas. ¿Habrá una cromática distinta o será la misma a las patrullas de tránsito? Porque ahorita nada más, insisto, están las blancas con azul que entregaron.

CBM: Se decidió cambiar la cromática, y todas tendrán que entrar bajo el mismo tono.

Bien, sobre el informe de trata de personas, pues sí, es un tema relevante, que vamos a estar muy al pendiente para que no crezca, para que continúe su descenso.

Y sobre el Consejo Ciudadano, como lo dije ya en otras reuniones, ahora que empiece el nuevo período de sesiones del Congreso de la Ciudad, estaremos haciendo ya las propuestas que tenemos para cada uno de los espacios del Gobierno, donde necesita tomar decisión el Congreso de la ciudad.

En cuanto al fondo de apoyo… Perdón, eso sería sobre las preguntas que nos hacen los reporteros en El Sol de México.

Adelante, secretario de Movilidad, sobre los transportistas concesionados que se movilizaron; los transportistas.

HUGN: Sí. Desde que llegamos en esta administración, diferentes agrupaciones han venido solicitando un incremento a la tarifa. Ha sido permanente. Los hemos estado atendiendo. De hecho, no solamente la Secretaría de Movilidad, sino que ha participado con nosotros el secretario de Gobierno, César Cravioto, para atender particularmente a los que se movilizaron ese día.

Y tenemos un planteamiento, que tiene que ver con el incremento de tarifa. Nosotros tenemos una mesa; estamos analizando el tema y estamos haciendo diferentes planteamientos, y tomamos en consideración los costos en la prestación de los insumos.

Es una tasa de transportación, que implica muchos contenidos que nosotros metemos: lubricantes, llantas, servicio, etcétera, y también el asunto de la inflación.

Estamos en pláticas; estamos, no solamente con los que se movilizaron. Este gobierno no responde porque se movilizan, nosotros respondemos. Éste es un asunto permanente en el cual estamos trabajando con los diferentes gremios de transportistas y agrupaciones, y creo que pronto vamos a tener una definición al respecto.

CBM: Bien. Continuamos con las preguntas acerca, bueno, de los problemas de drenaje para el extremo oriente de la ciudad.

Ya se habló de que vamos a invertir nosotros en un gran, en un colector muy importante, justo allí por donde está el puente de la Concordia, que es donde se genera mucha inundación, por los cerros que traen todo el agua hacia abajo, y por otro lado, CONAGUA invertirá para un colector importante en Los Reyes La Paz. Eso va a ayudar mucho a evitar de manera definitiva estas inundaciones.

En cuanto a la Encuesta de Ingreso y Gasto de 2022, entre 2022 y 2024, el ingreso promedio total trimestral por hogar, en la Ciudad de México, aumentó un 12.4 por ciento, al pasar de 98 mil 698 pesos, a 110 mil 685 pesos.

Es decir, en la Ciudad de México aumentó dos puntos porcentuales más, que el promedio nacional. Y esperemos que así continúe.

Bueno. Con esto concluimos las preguntas y las respuestas, por supuesto.

Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que hoy se encuentran aquí.