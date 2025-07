El Colegio de México abre librería en el Metro

En el Zócalo capitalino, donde convergen lo histórico, lo político y lo popular, El Colegio de México (Colmex) inauguró su primera librería en el pasaje subterráneo que conecta las estaciones Zócalo y Pino Suárez del Metro.

Se trata, en palabras de Gabriela Said, directora de Publicaciones del Colmex, “de un gesto simbólico y a la vez profundamente tangible: llevar su vasto acervo intelectual al centro pulsante de la vida cotidiana de la ciudad. Una forma de afirmar que el conocimiento también habita en el movimiento, no solo en los recintos académicos”.

“Estamos muy emocionados. Llegamos a un punto neurálgico de la ciudad para demostrar que el conocimiento también pertenece al tránsito cotidiano… Para el Colegio de México, significa acercarnos a quienes no siempre pueden desplazarse hasta el Ajusco. Es extendernos, estar más cerca”, comenta.

Respecto a la elección del lugar, explica que responde a una lógica tanto representativa como Funcional: “El Metro es uno de los transportes más nobles, democráticos y equitativos del país. Que en medio de ese entorno exista un espacio para los libros no solo es pertinente, sino necesario. Es una forma concreta de insertar el conocimiento en la vida cotidiana”.

La librería alberga el catálogo vivo del Colmex, compuesto por más de mil 40 títulos y alrededor de cuatro mil,500 ejemplares, que abarcan distintas áreas estudiadas en su centro de historia, urbanismo, antropología, economía, estudios asiáticos y africanos, sociología, ciencia política y más.

“Reunimos lo esencial de cada centro y procuramos que todo estuviera al alcance”, explica.

Conscientes de la diversidad del público que transita por el Metro, el Colmex ha incluido colecciones diseñadas para lectores no especializados, sin perder el rigor académico, entre las que destacan “La Historia Mínima” y “La aventura de la vida cotidiana”, que ofrece una visión de la historia desde una perspectiva íntima y popular.

Y explicó que, de forma permanente, todos los títulos cuentan con un 20 por ciento de descuento, como parte del compromiso del Colmex con la difusión y la equidad en el acceso al conocimiento.

“Más que un punto de venta, esta librería es un gesto político y pedagógico. Una manera de reconfigurar la relación entre la ciudadanía y el saber. Queremos que la gente se apropie del conocimiento. Que entienda que es uno de sus derechos. Si no entienden todo, no importa. Algo siempre queda. Lo importante es que se acerquen, que se atrevan”, expresa Gabriela Said.