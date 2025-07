Yanga: El nuevo álbum Ortiz – Dudamel

Hace por lo menos unos 15 años que en la cabeza de Gabriela Ortiz —nuestra compositora más mediática y la única con una presencia constante en los círculos más relevantes de la música clásica en el mundo— rondaba la idea de llevar la historia de Gaspar Yanga a su mundo sonoro. Aquellas primeras intuiciones aparecían en sus anhelos en forma de ópera.

La ópera parecía el vehículo idóneo para contar la historia del héroe africano del siglo XVII. Esclavizado en las haciendas azucareras de la Nueva España, liberó a su comunidad fundando uno de los primeros pueblos negros libres de América: San Lorenzo de los Negros, que fue renombrado oficialmente Yanga en 1932 y hoy es uno de los municipios del estado de Veracruz.

El despunte de la carrera internacional de Gabriela Ortiz llegó antes que la posibilidad de planificar la composición de una ópera de gran formato y su debido estreno, aunque ya existiera un primer libreto. En la última década, la compositora ha cultivado una de las relaciones más prolíficas del medio con la Filarmónica de Los Ángeles y su director, Gustavo Dudamel.

Entre sus múltiples encargos figuró, en 2019, una comisión para acompañar la Novena Sinfonía de Beethoven. El resultado fue Yanga, una especie de cantata basada en un nuevo poema de Martín Bermúdez, para gran orquesta, coro y cuarteto de percusión solista, en la que apareció el ensamble mexicano Tambuco. Es la obra central del nuevo álbum de la orquesta dedicado a Ortiz, ya disponible, y el resultado —en sus 18 minutos de duración— es poderoso, ritual y expansivo.

Foto: Especial

Estructurada en cuatro secciones que navegan entre lo contemplativo y la intensidad, la escritura para coro funciona más como un elemento rítmico-conceptual que narrativo, mientras que la asignada al cuarteto solista no es en absoluto una condescendencia estilística o un adorno exótico surgido de una de sus especialidades, sino una voz cruda que evoca lucha, duelo e identidad. El aparato orquestal entero sirve como escenografía sonora sofisticada, testimonio de la plena madurez de su lenguaje, del que no me queda más que esperar la versión expandida. Que el éxito de este Yanga no opaque aquel anhelo operístico que ahora también, como público, compartimos con ella.

El disco se completa con una nueva versión para cuerdas y piano de Canciones a Violeta y, lo que a mi parecer será una de las aportaciones más apreciadas en la literatura moderna: Dzonot, el concierto para violonchelo que la orquesta le comisionó para ser interpretado por Alisa Weilerstein.

Weilerstein es, para muchos, la mejor chelista de la actualidad. Tal apreciación es subjetiva, pero aun desde la objetividad puede decirse que es quien mejor encarna al artista de hoy: posee una combinación de virtuosismo técnico con profundidad emocional y es intensamente comunicativa, además de equilibrar su compromiso con las músicas actuales y las del pasado; condiciones cruciales para revelar con autenticidad y fuerza una obra de la compositora. Ortiz, por su parte, no parece haberse guardado nada en esta nueva obra concertante: todo está bien salvaguardado en el violonchelo de Weilerstein. Concierto y solista serán modelo y referencia.

Por Iván Martínez

EEZ