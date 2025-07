Colima, el destino ideal para brindar este Día Internacional de la Cerveza

Cada primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, una fecha ideal para llenar un tarro, brindar y disfrutar del sabor de esta refrescante bebida. Y no hay mejor lugar para que puedas hacerlo que en Colima, un estado que no solo cuenta con paisajes que van del mar a la montaña, también tiene una fabulosa industria cervecera artesanal.



Colima es hogar de una escena de cerveza artesanal en constante crecimiento y con un sabor único. Las cervecerías colimenses destacan por su innovación, uso de ingredientes locales y compromiso con la calidad; cada etiqueta cuenta una historia inspirada en la tierra, su cultura, clima tropical y su gente.



Una de las propuestas más fuertes que encontrarás en la región es Cervecería Colima, fundada en 2014 por un grupo de amigos con la idea de crear una cerveza artesanal que combinara con el calor y la frescura del trópico. Con una producción anual de más de 18 mil hectólitros, hoy es una de las cervecerías artesanales más grandes de México y líder en el estado.



Sin duda un imperdible de esta cervecería es su producto estrella: la Colimita, una lager tipo alemana de cuerpo suave, color dorado cristalino y perfil herbal que ha sido galardonada como “La mejor Lager de México” en la Copa Cerveza MX 2023. Otros estilos de la marca que te recomendamos probar son: Piedra Lisa, Páramo, Ticús, Cayaco y Río de Lumbre, todas inspiradas en lugares y relatos colimenses.



Para vivir la experiencia cervecera de Cervecería Colima al máximo, te recomendamos tomar una visita guiada por su planta y descubrir de cerca el proceso detrás de cada etiqueta. Una parada obligada es el Jardín Trapiche, un beer garden ubicado a 5 kilómetros de la ciudad de Colima. Abierto de lunes a sábado hasta la medianoche, este espacio fusiona la naturaleza, gastronomía y buena cerveza. Aquí podrás disfrutar de catas guiadas, y de un ambiente relajado para compartir con amigos o familia. Además, sus cervezas están disponibles en una amplia variedad de bares, restaurantes y tiendas de autoservicio en todo el estado.



Pero si lo tuyo es el mar, no puedes dejar de conocer la Cervecería de la Costa, fundada en 2015. Su propuesta se inspira en la vida junto al mar, la sencillez y disfrutar de la relajación. Las recetas de la marca son balanceadas, fáciles de tomar y con un sello distintivo: el uso de agua proveniente de los mantos volcánicos, lo que aporta una mineralidad especial a cada trago.



Entre sus etiquetas destacan: Costera, una blonde Ale dorada con notas de malta dulce y pan tostado. Ideal para maridar con hamburguesas o alitas; Mareta con sabor a toronja rosa y aromas cítricos de naranjo y mandarino; o la Caleta, de cuerpo oscuro con notas tropicales de mango, maracuyá y piña.

Foto: Cervecería de la Costa

La Cervecería de la Costa cuenta con una planta de producción con capacidad de 8,500 hectolitros al año, la cual puede ser visitada si vas en grupo y mediante reservación previa, ofreciendo un recorrido por el proceso de elaboración de la bebida. Sin embargo, una de las mejores formas de disfrutar sus sabores es a través de sus puntos de venta oficiales en Colima y Manzanillo, donde cada espacio ha sido diseñado para brindarte una experiencia inigualable: podrás degustar sus cervezas, adquirir productos exclusivos como playeras, termos o hieleras y vivir de cerca el ambiente relajado y fresco que caracteriza a la marca. Además, sus cervezas están disponibles en una amplia red de bares, restaurantes, centros nocturnos y comercios del estado, o bien, si lo prefieres, puedes hacer tu compra en línea a través de su sitio oficial: https://cerveceriadelacosta.com/.



Además de Cervecería Colima y Cervecería de la Costa, el estado alberga otras propuestas destacadas como La María, pionera en el rubro; Antagonia, con recetas innovadoras y experimentales; y El Guardián, una cervecería que apuesta por la producción casera. Esta variedad te permitirá vivir el Día Internacional de la Cerveza con una gran diversidad de sabores, aromas, texturas y estilos.



En la actualidad Colima se ha posicionado como uno de los tres mayores productores de cerveza artesanal en México. Según datos oficiales, el estado contribuye con la producción de una de cada diez cervezas artesanales fabricadas en el país. El desarrollo de esta industria también impacta positivamente a la economía local, generando alrededor de 150 empleos directos y posicionando a Colima como un destino cervecero por excelencia.



Ya sea que prefieras disfrutar de una cerveza fría frente al mar o en un acogedor bar con vista al volcán, en Colima encontrarás el sitio perfecto para celebrar. Déjate sorprender por sus sabores, aromas y creatividad, y haz de este Día Internacional de la Cerveza una verdadera experiencia sensorial, donde cada sorbo es un homenaje a la tierra colimense.