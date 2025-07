Ana Martín: entre permios y recuerdos

Con 60 años de actividad en el mundo de los espectáculos, la primera actriz Ana Martín continúa dando cátedra artística en cada una de sus apariciones en cine y televisión.

Recientemente, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato anunció que le entregarían el galardón de Plata “Más Cine” y la Medalla de la Filmoteca de la UNAM a la actriz. En entrevista con el Heraldo de México, comentó al respecto: “Muy contenta y agradecida. No me lo esperaba y me hicieron muy feliz cuando me dijeron que me entregarían estos reconocimientos”.

Por otro lado, esta noticia le trajo muchas memorias de su carrera y de quienes formaron parte de ella. “Esa noche y al día siguiente me vino la melancolía, porque me acordé de esas personas con las que trabajé y ya no están. Siempre he creído en el equipo, desde los productores, directores, escritores, musicalizadores, editores, técnicos, bueno, hasta los que sirven el café”.

Dentro de todas estas figuras que la actriz recordó, no pudo evitar pensar en el señor Jesús Martínez “Palillo”, su padre. “A él le debo el talento, además de la vida, claro. Recuerdo que siempre lo iba a ver al teatro y me fascinaba observarloy conocer a tantas estrellas. Cuando tenía cinco años yo veía a actores como María Victoria, Tintán y Pedro Infante”.

“El mejor consejo que me pudo haber dado es ‘si vas a dedicarte a esto, nunca se te olvide que el público es lo primero. Nunca le mientas, porque son ellos quienes te dan de trabajo y ellos te hacen o deshacen’. Y eso es cierto porque a veces no tienes trabajo, pero el público está contigo, ahí están las redes sociales, por ejemplo”, mencionó la actriz.

Tan solo en Instagram, la actriz tiene 1.6 millones de seguidores e indicó que está fascinada con su comunidad. “Disfruto mucho a los jóvenes. Es curioso que, por mi edad, el 87% de mis seguidores esté entre los 17 y 30 años y sonmás de 9 millones entre todas mis cuentas. Leo poco a poco todo lo que me ponen y no los aconsejo tal cual, porque a mí no me gustaba que hicieran eso conmigo, pero les cuento parte de mi vida para que conozcan mi experiencia”.

Asimismo, señaló que sus fans se preocupan y están pendientes de ella. “De repente no salgo una semana o dos y empiezan ‘¿qué le pasó?, ¿dónde está?, ¿qué tiene?’, y ya salgo y les digo que no pasa nada, que andaba ocupada”.

“Prepárense, estudien, tengan mucho amor propio, enfrenten a la vida y salgan adelante. Los amo, los quiero y les agradezco tantos años de felicidad que me han dado”, dijo con cariño a sus seguidores.

A pesar de tener una extensa y reputada carrera, la artista declaró que, como cualquier actor, siempre es difícil obtener nuevas oportunidades. “Lo más complicado es siempre conseguir trabajo, hay que tocar puertas, porque a veces tienes mucho y hay veces que no tienes nada”.

La actriz reveló por cuánto tiempo más la podremos ver en la pantalla. “No he pensado si retirarme o no. No sé qué va a pasar en 5 minutos, ¿para qué me preocupo por eso?Entonces lo que venga está perfecto”.

Acerca de sus proyectos personales y profesionales actuales, Ana Martín comentó: “Ahorita estoy haciendo una actuación especial en una película y voy a hacer otra en una telenovela,pero ya trabajo un poquito menos porque estoy un poco cansada, la verdad. Cada año digo que voy a descansar y no lo hago, eso sí, luego agarro y me largo de viaje. Es lo que más me gusta, irme de mochilera. Conozco el mundo entero”.

“El amor del público ha logrado que la gran pasión de mi vida continúe a mi edad”. - Ana Martín.

- Trabajó con el director José Estrada y artistas como Ignacio López Tarso y Vicente Fernández.

- Ha participado en novelas como A.mar, Rubí y Amor Real.

- Nació el 14 de mayo de 1946.

- Participó en Blue Demon contra las diabólicas y ¡Que viva México!

- Debutó en el cine en 1965 con El gángster.

- En 1982 cantó el tema de la telenovela Gabriel y Gabriela.

