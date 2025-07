En su libro J. Jesús Esquivel exhibe a los cárteles de EU

A pesar de que las organizaciones, pandillas y clubes de motociclistas operan como cárteles en Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump no calificará como tales, consideró el escritor y periodista mexicano J. Jesús Esquivel.

En entrevista con El Heraldo de México, J. Jesús Esquivel expuso que el crimen organizado en Estados Unidos ya no es solo una “amenaza mexicana”, sino un monstruo cultivado en su propia casa, por los llamados “cárteles domésticos”.

Señaló que en su reciente libro Los cárteles gringos se documenta cómo estas organizaciones se han consolidado como piezas clave en el engranaje del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a calificar terroristas a sus cárteles. Si ahorita no les dicen cárteles públicamente, les llaman grupos violentos. Pero si tú lees ese libro donde viene la iniciativa de combate a los cárteles domésticos, ahí viene toda la explicación que se presentó en el Congreso Federal de Estados Unidos. Les aprobaron presupuesto. Esto no es una invención mía, me explico, ahí tienen los nombres y apellidos y los documentos y todo”, explicó.