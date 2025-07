Circo ContemporáNEO Danza celebra sus 25 años en Bellas Artes

El Circo ContemporáNEO Danza Multidisciplinaria celebra su 25 aniversario en el Palacio de Bellas Artes, en el marco de la temporada Diversas Danzas, Diversos Cuerpos, con un programa doble conformado por el estreno de la Propuesta #56, titulada No, y la Propuesta #9, ganadora del Premio Nacional de Danza en 2001.



“Este estreno llega en un momento interesante: cumplimos veinticinco años de trabajo incesante, constante, en todos los espacios y formatos posibles, y dando foco a la danza, el teatro, la cinematografía y la performativa”, dice Mauricio Nava, director de la agrupación.



El coreógrafo añade que la nueva pieza parte de una observación cotidiana. “Hay una fragmentación, un desquebrajamiento en las sociedades contemporáneas. Hay muchas enfermedades sociales y una de ellas es la postura negativa entre los mismos miembros de una sociedad. Lo que hacen es fragmentarlas, debilitarlas.”



Así, la palabra "no" funciona como eje de la pieza. “El ‘no’ es ambivalente, no solo es algo negativo, también es positivo. Hay ‘nos’ que dan voz y ‘nos’ que impiden. Son los negativos los que nos detienen, los que nos frenan. El ‘no’ realmente contrasta todo lo que ocurre en nuestra vida. En esta reflexión coloco valores como el amor, el respeto y la asertividad como elementos esenciales para rescatarnos como sociedad”, apunta.



El elenco reúne once artistas de distintas generaciones: fundadores de 1999, intérpretes que llegaron en 2004, 2011 y colaboradores de encuentros recientes. “Nos hemos acompañado en diferentes momentos de nuestras vidas escénicas y personales y ahora nos acompañamos en esta celebración”, indica.



La segunda obra, Propuesta #9, regresa al recinto donde fue ovacionada por primera vez. Reconocida con el Premio a la Composición Coreográfica, la pieza ha recorrido Estados Unidos, Alemania, República? Checa y Ecuador. “La obra se ha validado, porque es atemporal. Nos sigue representando como seres humanos, como colectivos cuyo ideal es muy sencillo: el deseo de volar. Es una obra de otro color y tratamiento escénico, incluida para contrastar los claroscuros que tenemos como personas dentro de una sociedad compleja”, refiere el artista.



Este aniversario, lo orilla a reflexionar en torno a la escena, la cual, dice, debe representar a quienes la hacen, a quienes la crean, a quienes la dirigen. Por ello, advierte, no se debe ser condescendiente porque se debilita una propuesta. “Hay que pensar siempre en el espectador, pero antes hay que pensar en la gente que lo está haciendo. Observo cómo ha sido mi metodología, cuáles son mis búsquedas, cuáles son mis respuestas, las preguntas que aún tengo. Mis convicciones no han cambiado. Cambian los tiempos, cambian las políticas, cambia la sociedad. Lo que no debe cambiar nunca son las convicciones.”



La función se llevará a cabo el sábado 26 de julio a las 19 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Por Alida Piñón

EEZ