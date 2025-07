Ni pruebas ni indicios, contra el general Cienfuegos

El Gobierno de México investigó al General Cienfuegos por decisión propia, ya que no fue una exigencia del gobierno estadounidense para su regreso; el caso no presentaba ninguna solidez, más bien se encontraba repleto de inconsistencias por lo que se determinó la no culpabilidad del General



Trayectoria del General

Su carrera militar inició en enero de 1964.

Alcanzó el grado de General de División en 2004.

Tiene el grado académico de Maestro en Administración Militar.

Múltiples cargos:

Comandante de Zona y Región Militar.

Director de diversos planteles militares, sobresaliendo el del Heroico Colegio Militar.

Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea.

Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Secretario de la Defensa Nacional.

Reconocimientos:

Condecorado por Fuerzas Armadas de otras naciones, incluido EU.

El 15 de octubre de 2020, en el aeropuerto internacional de Los Ángeles, fue detenido el General Salvador Cienfuegos Zepeda, por supuestos cargos que lo vinculaban con cárteles de la delincuencia organizada en México, poniendo en entredicho la institucionalidad y el prestigio de las Fuerzas Armadas.

A. Al General Cienfuegos prácticamente lo emboscaron en EU con su familia; se le imputaron cargos que nunca se le habían atribuido.

B. El entonces fiscal general de EU, William Barr, escribió en su libro One Damn Thing After Another lo siguiente: “El 26 de octubre, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, llamó para objetar el arresto, [...] Me disculpé y le expliqué que el arresto no había seguido el proceso normal y que ni yo ni el Jefe de la DEA sabíamos de eso de antemano, dejé claro que estaba dispuesto a devolver a Cienfuegos y que me estaba encargando de las formalidades necesarias para hacerlo [...] él sugirió (Ebrard) que si nosotros proporcionábamos a México la evidencia contra Cienfuegos, las autoridades mexicanas investigarían el caso”.

C. Christopher Landau, entonces embajador de EU en México, en su última rueda de prensa del 14 enero de 2021, dijo entre otras cosas: “Es importante decir, destacar, que nosotros devolvimos al General Cienfuegos sin condiciones, porque el fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este caso realmente le correspondía a México en primer lugar investigar; como dije, tenemos gobiernos muy grandes, burocracias muy grandes y de vez en cuando van a haber mal entendidos”.

D. El Gobierno de México cumplió su ofrecimiento con la investigación realizada en forma expedita por la FGR, a partir de las supuestas evidencias que acreditaban el involucramiento del General con un grupo criminal, entregadas por el Director Interino de la DEA.

E. La FGR corroboró que las evidencias consistían principalmente en intercepciones de comunicaciones escritas entre integrantes de un grupo criminal, algunas de ellas hacen referencia a un “padrino” y se presentaban fotografías de mensajes de texto de un “Zepeda”.

F. Se corroboró que los mensajes presentaban serias dudas y no corresponden a la formación académica y profesional, o a la personalidad del General Cienfuegos, por lo que se concluyó que éstos, muy probablemente, fueron fabricados por uno de los criminales para engañar al líder del grupo y obtener dinero.

A continuación, se muestran algunos de los mensajes y sus inconsistencias:

Supuestos mensajes del General Cienfuegos

9 Dic. 2015: “Ok me avisa cuando llegue no se asuste yo mandaré 5 camionetas o 3 para quedarme con 2 donde lo boy a esperar las camionetas serán negras con vidrios oscuros y los códigos prendidos...”.

Análisis

En el mensaje se refiere a que el Padrino mandaría a recoger a uno de los delincuentes a algún punto de la CDMX, para verse con él más tarde, sin embargo, el General Cienfuegos se encontraba ese día en Acapulco. Este tipo de mensajes donde no coincide la ubicación del General Cienfuegos con las de Zepeda son constantes en las conversaciones y son comprobables en la agenda de trabajo del General y actos públicos.

Supuestos mensajes del General Cienfuegos

22 Jun. 2016: “Dígale que si me quiere me haga el favor de que me lo de el día 30, salgo 2 semana de vacaciones o bueno que si no me quiere que me tenga tan tito cariño”.

Análisis

Durante los seis años que desempeñó el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, el General Cienfuegos nunca salió de vacaciones.

Conversaciones entre delincuentes

9 Dic. 2015: “Que estoy joven de mas dice que tiene un hijo de mi edad”.

Análisis

En esta conversación se hace referencia a que el Padrino tiene un hijo varón de la edad de uno de los delincuentes, sin embargo, el General Cienfuegos únicamente tiene hijas.

G. La FGR revisó el patrimonio y operaciones financieras o bancarias del General, incluyendo informes de la UIF y de la CNBV, sin encontrar ninguna irregularidad o bienes que no correspondan a sus ingresos como militar a lo largo de una carrera de más de 50 años de servicios.

H. El expresidente López Obrador ordenó se hiciera público el expediente íntegro proporcionado por la DEA, para que la sociedad pudiera constatar la insuficiencia de las supuestas evidencias y lo ridículo de la acusación a partir de ellas.

I. Por otra parte, es preciso destacar que la FGR solicitó en más de tres ocasiones al Gobierno de EU, conforme al tratado de Asistencia Jurídica entre ambos países, todos los elementos de prueba que tuviera y haya usado o fuera a usar en contra del General, lo que incluía intercepciones, videos, audios, testigos y cualquier otro. El Gobierno de EU proporcionó únicamente las mismas intercepciones y manifestó con ello, cumplir totalmente las solicitudes; es decir, no tenía alguna otra prueba.

