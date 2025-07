Little Jesus toca en su ciudad

La banda chilanga Little Jesus, conformada por Santiago Casillas, Carlos Medina, Juan Manuel, Arturo Vázquez y Fernando Bueno, se presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes el próximo 26 de julio.

En entrevista para El Heraldo de México, Santiago Casillas, el vocalista, comentó cómo se sienten respecto a este próximo concierto. “Muy contentos de poder tocar en el Palacio. Somos de aquí de la Ciudad de México, así que es un lugar que siempre hemos visitado para ver a otros artistas y es un honor poder tocar nosotros ahí”.

El cantante mencionó cuál será la dinámica del show, a diferencia de festivales en donde ha estado Little Jesus. “Vamos a tocar muchas más canciones que por ejemplo, en el Vive Latino, vamos a dar un recorrido por toda nuestra discografía con un show muy poderoso visual y sonoramente”.

A pesar de ser una de las bandas más queridas del pop rock en la CDMX, no han podido agotar los boletos del evento a pocos días del acontecimiento, pero Santiago indicó que eso no les preocupa. “Nunca tuvimos tanta prisa, ahorita van más boletos que los que hemos vendido en la historia. Hay proyectos que se venden de un jalón y hay otros que tardan un poco más. Nuestro objetivo es tocar ahí, no necesariamente vender todo de golpe”.

Posterior al concierto del Palacio de los Deportes, la agrupación tiene un gran proyecto en puerta. “Estamos en el proceso de composición y grabación del nuevo disco. El próximo año yo creo que en primavera estará disponible. Sacaremos dos o tres sencillos y después ya el disco completo”, declaró el compositor.

Y agregó: “Tenemos colaboraciones ya grabadas, pero que todavía no están programadas para salir, entonces no puedo revelarlas aún. Siempre tratamos de colaborar con amigos, sobre todo, con gente que conocemos y que nos cae bien”.

Con 13 años de actividad de Little Jesus, Santiago reveló cómo es la interacción entre él y los demás integrantes. “Somos súper amigos. Nos conocemos muy bien, entonces es como una relación familiar, como si fuéramos hermanos o primos y cada uno supiera perfectamente cómo es cada uno, y no solo los que estamos en el escenario, sino también la gente que nos acompaña en diferentes funciones que lleva muchos años con nosotros”.

Por otro lado, el artista señaló cómo lidia con los comentarios de odio y si estos lo afectan. “El hate no me molesta, lo veo como cuando alguien te grita algo desde el coche y después se te olvida. Más bien siento que pierdo mucho tiempo viendo puro contenido sin nada enriquecedor”.

La agrupación se formó en 2012.

La banda se presentó en el Vive Latino 2025 junto a Ximena Sariñana.

Han colaborado con Ivana, Jesse Baez y Elsa y Elmar.

Tienen más de 179 millones de vistas en YouTube.

